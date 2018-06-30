Дворкович: чемпионат мира потерял Месси и Роналду, зато здорово сыграл Мбаппе

Сборные Аргентины и Португалии в субботу в рамках 1/8 финала чемпионата мира проиграли командам Франции (3:4) и Уругвая (1:2) соответственно

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России после первых матчей плей-офф потерял аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, зато ярко себя проявили французы Килиан Мбаппе и уругвайцы Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Такое мнение ТАСС высказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

Сборные Аргентины и Португалии в субботу в рамках 1/8 финала чемпионата мира проиграли командам Франции (3:4) и Уругвая (1:2) соответственно. В составе французов дублем отметился 19-летний нападающий Килиан Мбаппе, который стал первым с 1958 года игроком до 20 лет после бразильца Пеле, которому удалось сделать дубль на мировом первенстве. В составе уругвайцев дублем отметился нападающий Эдинсон Кавани.

"Что-то потеряет, но что-то и приобретет. Хорошо, что это случилось в один день", - ответил с улыбкой Дворкович на вопрос, не потеряет ли в интересе турнир после вылета команд Месси и Роналду. "Зато здорово сыграли Мбаппе, Кавани и Суарес", - добавил он.

Дворкович надеется, что сохранится и интерес болельщиков к турниру. "Надеемся, что не все аргентинские болельщики сразу улетят и что еще прилетят французы", - сказал он.

Чемпиона мира продлится до 15 июля.