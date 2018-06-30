Сантуш: португальские футболисты не смогли контролировать действия Суареса и Кавани

Главный тренер сборной Португалии также обратился к болельщикам команды со словами благодарности

"Мы все немного в недоумении, ведь думали, что сборная Португалии могла больше показать на этом турнире. Мои поздравления команде Уругвая, они продолжают [выступление на чемпионате мира]. Их нападающие очень сильные, они подыгрывали друг другу и прекрасно работали. Мы не были готовы к контролю таких движений Кавани и Суареса, нам не удавалось это пресечь, в этом заслуга сборной Уругвая, их преимущество", - сказал Сантуш.

"Главное, кто забивает и сколько, а сборная Уругвая забила больше сегодня. Мы знали, что у них плотный центр поля, некоторые из наших игроков пытались разблокировать их защиту по флангам, это получалось лучше во втором тайме. Мое впечатление таково, что что-то получалось, но не нужно вдаваться в эти детали, также я не хочу комментировать судейство, это игровые моменты. Конечно, после поражения всегда можно сказать, что мы могли играть лучше, однако наши футболисты выступили единым фронтом против сильной команды", - добавил тренер.

Сантуш также обратился к португальским болельщикам со словами благодарности. "Очень важно, что я хотел бы сказать для португальских болельщиков, которые поддерживают нас на стадионе, на улицах и площадях - мы опечалены тем, что нам не удалось пройти дальше, но это футбол. Лучше было бы сыграть менее качественно, но победить для себя и для своих болельщиков. Мои игроки старались навязать сопернику свою игру и смогли забить, они играли на все сто процентов, но в итоге нам приходится поздравить уругвайскую сборную", - отметил Сантуш.

Лучший бомбардир (4 гола) и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не сумел отметиться результативными действиями в матче и совершил несколько ошибок по ходу игры. "Криштиану еще многое может дать футболу, мы надеемся, что он и дальше будет в команде, продолжит подтягивать молодых игроков - это важный процесс. Ни одна команда не может сыграть одним игроком и победить. Криштиану сыграл, как обычно, и мы не победили только потому, что сборная Уругвая забила дважды, а мы только один гол", - заключил Сантуш.