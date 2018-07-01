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1 июля, 00:35
Карнавальное шествие, концерты и выставки ждут гостей 1 июля в городах-участниках ЧМ
© Александр Рюмин/ТАСС
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В Ростове-на-Дону на Фестивале болельщиков после трансляции матча между сборными России и Испании выступит Сергей Бобунец

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. В день игры сборной России с командой Испании, которая пройдет в "Лужниках", болельщиков в других городах-участниках чемпионата ждет насыщенная культурная программа: концерты известных артистов, мастер-класс по обработке янтаря, выставка раритетных телевизоров, фестивали и карнавальное шествие. О том, что еще подготовили для любителей футбола в городах ЧМ-2018 1 июля, - в материале ТАСС.

Взгляд в будущее и прошлое

В Самарском зоопарке в воскресенье утром все желающие смогут побывать на церемонии предсказания результата матча 1/8 финала Бразилия - Мексика, который состоится в понедельник на стадионе "Самара-Арена". Местный оракул коза Забияка должна будет выбрать одну из трех тарелок с надписями "Бразилия", "Мексика", "Ничья". В качестве угощения во всех тарелках будет разложена ее любимая смесь из капусты, моркови и яблок.

На Фестивале болельщиков в Волгограде состоится День будущего - именно такое название организаторы дали презентации перспективных и самых смелых проектов развития города, которая пройдет на площадке фанфеста. Здесь также будут представлены инновационные решения, которые внедрены в Волгограде уже сегодня. В перерывах между трансляциями футбольных матчей со сцены прозвучат джазовые импровизации, футуристическая музыка и песни группы "Зимавсегда".

Любителей раритетной телевизионной техники приглашает "Ленинград Центр" в Санкт-Петербурге, где открылась выставка, посвященная 80-летию начала эфирного программного электронного телевидения в России. Здесь можно увидеть образцы 1930-1990-х годов, в том числе произведенные предприятиями Ленинграда, из коллекции Политехнического музея в Москве, НИИ Телевидения Санкт-Петербурга, Пятого канала и собраний частных коллекционеров. Среди экспонатов: телевизионный приемник "Б-2" 1933 года выпуска, получивший прозвище "телевизор для индивидуального пользователя", "ТК 1" в красивом деревянном корпусе в напольном варианте и проекционный телеприемник "Т4-50" для просмотра кино и телепрограмм для групп из 25 - 30 человек.

На Нижегородской ярмарке болельщики смогут приобщиться к столетней истории российского дизайна. "История российского дизайна 1917 - 2017" - это первая экспозиция в истории современной России, на которой представлены лучшие образцы отечественного дизайна трех периодов: конструктивизма (1917 - начало 1930-х), становления и развития системы советского дизайна (1950 - 1980) и современности (1990 - 2017)", - сообщили организаторы. В рамках выставки известные историки дизайна прочтут лекции о советском и современном дизайне, расскажут о роли художников в создании нового материального мира после революции 1917 года, о достижениях и новаторских методах в эпоху СССР, современных тенденциях.

Концерты, фестивали и карнавал

Практически в каждом городе в этот день болельщики смогут посетить концерты, фестивали и тематические праздники. В Ростове-на-Дону на Фестивале болельщиков после трансляции матча между сборными России и Испании выступит Сергей Бобунец - бывший лидер одной из и известнейших рок-групп в России "Смысловые галлюцинации". Здесь же гости смогут познакомиться с художественным промыслом местных мастеров и купить на память сувениры - браслеты и подвески с русским орнаментом.

В Калининграде, где уже прошли все четыре запланированные игры группового этапа ЧМ-2018, за ходом мирового первенства болельщики продолжат наблюдать в фан-зоне чемпионата, рассчитанной на 15 тыс. человек. В перерывах между матчами выступят фолк-шоу группа "Вереск" (Калининград) и Not a single break (Москва), завершится вечер программами от диджеев. На берегу Верхнего озера в областном центре развернутся площадки Всемирной янтарной недели "Амберсфер". Гостей ждут стрит-фуд, ярмарка янтарных украшений, мастер-классы по обработке янтаря и выступление калининградского симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Аркадия Фельдмана.

В Нижнем Новгороде, где вечером состоится матч 1/8 финала чемпионата между сборными Хорватии и Дании, на площадке Фестиваля болельщиков выступит популярная российская группа "Моя Мишель", вокалистом и автором песен которой является Татьяна Ткачук. В своем творчестве коллектив использует стили рок-музыки и синти-поп.

На фан-фесте в Казани представят интернациональную программу под названием "Let's Play!" В ней примут участие Государственный фольклорный ансамбль кряшен "Бермянчек", Ильназ Сафиуллин, ансамбль танца "Казань", шоу театр "Шарм", Республиканский патриотический ансамбль "Родина". Программа создана как вокально-хореографическое попурри на основе популярных эстрадных и народных музыкальных произведений всех стран-участниц, играющих в Казани: Германия, Иран, Испания, Польша, Колумбия, Корея, Германия, Франция, Австралия. После трансляции матча 1/8 сцену Фестиваля болельщиков займут группы "Федор Шукшин" и группа "With".

В Санкт-Петербурге в фан-зоне на Конюшенной площади, где запланированы выступления российских музыкальных групп Loengreen, Private Paradise и "Вишневый Заряд". К джазовой музыке любители футбола смогут приобщиться на гала-концерте под открытым небом во дворе Михайловского замка. Здесь в рамках фестиваля "Свинг белой ночи - 2018", который проходит уже в 25-й раз, выступят Геннадий Гольштейн и оркестр "Саксофоны Санкт-Петербурга", Ленинградский диксиленд под управлением Олега Кувайцева и Jazz Philharmonic Orchestra под управлением Кирилла Бубякина.

Днем гостей и жителей Самары у входа в фан-зону ждет концерт академического хора Самарского университета, где прозвучат известные песни "Катюша", "Герои спорта", "Созвездие Гагарина", "Что так сердце растревожено", "Пора в путь-дорогу" и другие. Вечером на пешеходной улице Куйбышева состоится карнавальное шествие в честь чемпионата мира по футболу. Как обещают организаторы, в шествии примут участие самые красивые девушки города в ярких карнавальных костюмах с перьями в бразильском стиле, мексиканских платьях и гавайских нарядах, а также в традиционных нарядах народов Поволжья.

Спортивный аккорд и веселые старты

В Зимнем театре Сочи стартует серия концертов "Спортивный аккорд", посвященных главному спортивному событию. "В программе "Спортивного аккорда" - выступление оркестра народных инструментов "Русский сувенир" имени Павла Нечепоренко и солистов городской филармонии, сочинского симфонического оркестра под руководством главного дирижера Олега Солдатова, солистов Ольги Коржовой и Лианы Мсрлян, Сурена Вартаняна и Дениса Громова.

Завершит серию концертов песенно-инструментальный ансамбль "Кудрина" и детский образцовый ансамбль русской песни "Кудряшки", - сообщили ТАСС в сочинском концертно-филармоническом объединении. Цикл концертов поддержит недавно открывшийся в Сочи Музей футбольного мяча, который организует здесь выездную музейную экспозицию.

На фестивале уличной культуры Jam Row Street Fest в творческом центре имени Артура Тумасяна города Сочи болельщики смогут приобщиться к современной молодежной культуре. В программе фестиваля: диджеинг, брейкданс батлы, рэп-батлы, хип-хоп-батлы и street art. На фестивале болельщиков ФИФА на площади Южного мола морпорта на сцену выйдут Родион Газманов, Элина Чага, Luxor и другие исполнители.

Большой спортивный праздник пройдет в воскресенье во втором по величине городе Волгоградской области - Волжском. Как сообщили в региональном комитете физической культуры и спорта, в этом городе около 1 тыс. человек примут участие в соревнованиях, посвященных Всероссийскому олимпийскому дню. Запланированы турниры по мини-футболу, стритболу, эстафеты "Веселые старты", а также красочный забег "Олимпийская миля".

На празднике будет работать специальная выставка спортивных достижений Волгоградской области, фотозона, различные интерактивные площадки, пройдут показательные выступления воспитанников спортивных школ, клубов и федераций. Гостей ждет демонстрация навыков юных футболистов, представителей секций дзюдо, черлидинга, спортивной и художественной гимнастики, спортивных танцев и других видов спорта.

В Казани в дни ЧМ также продолжится серия кинопоказов на футбольную тематику "Здоровый интерес". Так, 1 июля жители и гости города смогут посмотреть под открытым небом фильм "Лига мечты" Фредерика Обюртена - показ пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу.

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