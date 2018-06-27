Сборные Хорватии и Дании сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Победитель в 1/4 финала 7 июля сыграет в Сочи с лучшей командой из пары Испания - Россия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Сборные Дании и Хорватии сыграют в воскресенье на стадионе "Нижний Новгород" в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Хорваты прошли предварительную стадию с тремя победами, тогда как датчане показали самый прагматичный футбол из всех команд, не потерпев ни одного поражения в трех матчах. Уверенная игра хорватской сборной на групповой стадии позволила ей обыграть сборные Нигерии (2:0), Аргентины и Исландии (2:1), причем аргентинцы во главе с Лионелем Месси были разгромлены со счетом 3:0, а неуступчивых северян хорваты победили, выступая вторым составом. Команда, которой руководит Златко Далич, обладает целой группой европейских звезд в центре поля и нападении, среди которых выделяется 32-летний капитан команды Лука Модрич, выигравший три Лиги чемпионов подряд с мадридским "Реалом".

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Хорваты на нынешнем турнире умело пользуются ошибками соперника, показывая атлетичный футбол с постоянным давлением на всех участках игры. При этом соперник хорватской сборной силен как раз в оборонительных действиях, датчане делают ставку на контратаки, где основную роль играет Кристиан Эриксен, который организовал оба мяча скандинавов на этом турнире. Подбор футболистов не позволяет сборной Дании играть комбинационно, но из своего состава наставник команды Оге Харейде пока выжимает максимум. Датчане настолько прагматичны, что даже не стали стараться вырвать победу в заключительном матче групповой стадии с французами (0:0), когда уже было очевидно, что они выходят в плей-офф. При этом пропустила сборная Дании на турнире лишь один мяч - после игры рукой в своей штрафной площади нападающего Юссуфа Поульсена в матче с австралийцами (1:1) был назначен пенальти, который был реализован. Единственную победу датчане одержали над командой Перу (1:0). Хорватская команда выглядит очевидным фаворитом предстоящей встречи, однако нынешнее звездное поколение "шашечных" пока не показывало результат, на чемпионате мира - 2014 не выйдя из группы, а два года назад, на Евро-2016, уступив в 1/8 финала таким же прагматичным и ориентированным на оборону португальцам, которые в итоге и стали чемпионами Европы. Беспроигрышная серия датчан составляет 18 матчей Сборная Дании не проигрывает уже 18 матчей - с 2016 года, одержав девять побед при девяти ничьих. Наставник хорватов Далич отметил, что его команда уважает датчан, так что надо быть терпеливыми и ждать своих возможностей. Но при этом Далич заявил, что хорватам надо продолжать играть в атакующий футбол.