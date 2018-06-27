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1 июля, 00:21
Сборные Хорватии и Дании сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Футболисты сборной Хорватии
© Валерий Матыцин/ТАСС
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Победитель в 1/4 финала 7 июля сыграет в Сочи с лучшей командой из пары Испания - Россия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Сборные Дании и Хорватии сыграют в воскресенье на стадионе "Нижний Новгород" в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Хорваты прошли предварительную стадию с тремя победами, тогда как датчане показали самый прагматичный футбол из всех команд, не потерпев ни одного поражения в трех матчах.

Уверенная игра хорватской сборной на групповой стадии позволила ей обыграть сборные Нигерии (2:0), Аргентины и Исландии (2:1), причем аргентинцы во главе с Лионелем Месси были разгромлены со счетом 3:0, а неуступчивых северян хорваты победили, выступая вторым составом. Команда, которой руководит Златко Далич, обладает целой группой европейских звезд в центре поля и нападении, среди которых выделяется 32-летний капитан команды Лука Модрич, выигравший три Лиги чемпионов подряд с мадридским "Реалом".

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Хорваты на нынешнем турнире умело пользуются ошибками соперника, показывая атлетичный футбол с постоянным давлением на всех участках игры. При этом соперник хорватской сборной силен как раз в оборонительных действиях, датчане делают ставку на контратаки, где основную роль играет Кристиан Эриксен, который организовал оба мяча скандинавов на этом турнире. Подбор футболистов не позволяет сборной Дании играть комбинационно, но из своего состава наставник команды Оге Харейде пока выжимает максимум.

Датчане настолько прагматичны, что даже не стали стараться вырвать победу в заключительном матче групповой стадии с французами (0:0), когда уже было очевидно, что они выходят в плей-офф. При этом пропустила сборная Дании на турнире лишь один мяч - после игры рукой в своей штрафной площади нападающего Юссуфа Поульсена в матче с австралийцами (1:1) был назначен пенальти, который был реализован. Единственную победу датчане одержали над командой Перу (1:0).

Хорватская команда выглядит очевидным фаворитом предстоящей встречи, однако нынешнее звездное поколение "шашечных" пока не показывало результат, на чемпионате мира - 2014 не выйдя из группы, а два года назад, на Евро-2016, уступив в 1/8 финала таким же прагматичным и ориентированным на оборону португальцам, которые в итоге и стали чемпионами Европы.

Беспроигрышная серия датчан составляет 18 матчей

Сборная Дании не проигрывает уже 18 матчей - с 2016 года, одержав девять побед при девяти ничьих. Наставник хорватов Далич отметил, что его команда уважает датчан, так что надо быть терпеливыми и ждать своих возможностей. Но при этом Далич заявил, что хорватам надо продолжать играть в атакующий футбол.

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Его коллега Оге Харейде рассказал, что команда Дании будет больше атаковать, чем раньше, хотя все равно необходимо защищаться. "У хорватов очень мастеровитая и искусная сборная с отличными бомбардирами, которые чувствуют голевые моменты", - заявил норвежский специалист. Он также отметил, что у его штаба есть план на случай, если встреча дойдет до серии пенальти. "Мы говорили с помощниками на этот счет, подробно изучили, как бьют пенальти соперники, мы подготовились к возможной серии пенальти и знаем, кого выпустим для пробития 11-метровых", - рассказал Харейде.

В состав скандинавской команды окончательно вернулся полузащитник Вильям Квист, который в стартовом матче с перуанцами получил перелом ребер и прокол легкого. Однако ему хватило двух недель, чтобы восстановиться.

Матч команд Хорватии и Дании пройдет на нижегородской арене в 21:00 мск. Главный арбитр - Нестор Питана из Аргентины.

Победитель в 1/4 финала 7 июля сыграет в Сочи с лучшей командой из пары Испания - Россия, которые свой матч проведут в воскресенье в Москве.

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