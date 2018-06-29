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1 июля, 00:06
Сборная России сыграет с командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Футболисты сборной России
© Михаил Метцель/ТАСС
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Нападающий сборной России Артем Дзюба считает, что для победы сборная России должна сыграть безупречно с тактической точки зрения

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборные России и Испании сыграют в воскресенье на московском стадионе "Лужники" в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Впервые вышедшая в плей-офф мировых первенств российская сборная в случае победы повторит достижение советских футболистов, которые пять раз пробивались в восьмерку лучших команд мира.

Одержав на групповом этапе две победы - над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а также уступив уругвайцам (0:3) в матче за первое место, команда с четвертой попытки вышла в плей-офф. В 1994, 2002 и 2014 гг. ей это не удалось, при этом отечественные футболисты в последний раз пробивались в первую восьмерку в 1982 году, когда проводились два групповых раунда. Соперник сборной России за последние 10 лет дважды побеждал на чемпионате Европы (2008, 2012) и стал чемпионом мира в 2010 году, хотя четыре года назад из группы на мировом первенстве в Бразилии не вышел.

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Испанцы стали победителями группы В, хотя одержали лишь одну победу - над командой Ирана (1:0), сыграв вничью с португальцами (3:3) и марокканцами (2:2). Оборона и вратарь - самые уязвимые линии нынешней сборной Испании, которая традиционно играет в комбинационный футбол с постоянным владением мячом. Хотя пока испанцы не показали на турнире своего максимума, они остаются одними из главных претендентов на победу на чемпионате мира.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова готовилась к игре на базе в подмосковном Новогорске. Восстановился от травмы пропустивший два матча Алан Дзагоев, получили необходимый отдых и также готовы играть Юрий Жирков и Александр Ерохин. Пропустит встречу с испанцами лишь Игорь Смольников, который был удален в матче с уругвайцами. Впрочем, Смольников в двух стартовых матчах не играл - основным на позиции правого защитника является Марио Фернандес.

"Надо вывернуть себя наизнанку"

Нападающий сборной России Артем Дзюба считает, что для победы сборная России должна сыграть безупречно с тактической точки зрения. "Мы понимаем, что делать: проявить терпение и искать свои шансы, все моменты нужно использовать на 100%, ни один игрок не должен выпадать, каждый должен вывернуть себя наизнанку. Сборная Испании - это потрясающий контроль мяча, постоянная смена мест, перепасовка, против этого нужно найти противодействие, мы должны сыграть тактически грамотно", - отметил Дзюба.

В ноябре 2017 года команда Черчесова провела товарищеский матч против испанской сборной во главе с Хуленом Лопетеги, которого за несколько дней до старта чемпионата мира сменил Фернандо Йерро. "Мы видим изменения, не буду конкретизировать, какие. Но команда играет по- другому", - заявил наставник сборной России. Черчесов также уверен, что его команда не потеряла уверенность в себе после разгромного поражения от уругвайцев.

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Йерро отметил, что российская команда сильна игрой в воздухе и фланговыми атаками. Испанский тренер также заявил, что соперник будет играть на домашнем стадионе, причем самом большом в стране, при поддержке своих болельщиков.

Этот фактор может сыграть решающее значение, учитывая, что сборная Испании ранее никогда не выигрывала у хозяев на чемпионатах мира и Европы. Показателен пример 2002 года, когда в 1/4 финала испанцы были фаворитами в матче с командой Южной Кореи в Кванджу, но уступили в серии пенальти.

Только одна победа в 11 матчах

Сборные СССР, СНГ и России провели против команды Испании 11 матчей, сумев одержать лишь одну победу при четырех ничьих и шести поражениях. Победила советская команда испанцев в домашнем отборочном матче чемпионата Европы 1972 года, тогда как в финальных турнирах европейских чемпионатов побеждали только испанцы. В 1964 году сборная Испании обыграла сборную СССР в финале чемпионата Европы в Мадриде (2:1), в 2004 году испанцы победили российскую сборную со счетом 1:0 (группа), а в 2008 году - 4:1 (группа) и 3:0 (полуфинал).

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Однако последняя встреча команд - в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге - завершилась вничью со счетом 3:3. У хозяев дважды отличился Федор Смолов, еще один мяч забил Алексей Миранчук, тогда как у испанцев два раза пенальти реализовал Серхио Рамос, еще один гол забил Хорди Альба.

На нынешнем чемпионате мира действуют поправки в регламент, предусматривающие, в частности, возможность четвертой замены в случае назначения дополнительного времени (два тайма по 15 минут). Если и по его итогам победитель не будет определен, то будет назначена серия пенальти.

Матч команд Испании и России пройдет в 17:00 мск на стадионе "Лужники" в Москве. Главным арбитром назначен Бьорн Кейперс из Нидерландов.

Победитель этой встречи в 1/4 финала 7 июля в Сочи сыграет с лучшей командой из пары Хорватия - Дания, матч между которыми пройдет в воскресенье в Нижнем Новгороде.

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