Нарушений порядка на матче ЧМ-2018 Уругвай - Португалия в Сочи не допущено

В субботу сборная Уругвая обыграла португальцев со счетом 2:1 и вышла в 1/4 финала турнира

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не допустили нарушений общественного порядка на мачте 1/8 финала чемпионата мира по футболу Уругвай - Португалия в Сочи, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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