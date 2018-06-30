Нарушений порядка на матче ЧМ-2018 Уругвай - Португалия в Сочи не допущено

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не допустили нарушений общественного порядка на мачте 1/8 финала чемпионата мира по футболу Уругвай - Португалия в Сочи, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В субботу сборная Уругвая обыграла команду Португалии со счетом 2:1.
"Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - сообщили в полиции.