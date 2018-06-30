Француз Матюиди считает гением партнера по команде Мбаппе, забившего два мяча аргентинцам

Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в субботу на "Казань-Арене" команду Аргентины со счетом 4:3

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Форвард сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе, забивший два мяча в матче 1/8 чемпионата мира с командой Аргентины, гений. Об этом журналистам сказал французский полузащитник Блез Матюиди.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в субботу на "Казань-Арене" команду Аргентины со счетом 4:3. Лучшим игроком встречи был признан Мбаппе, который стал первым с 1958 года игроком до 20 лет, которому удалось сделать дубль на чемпионате мира. В последний раз это удавалось бразильцу Пеле.

"Он - феномен, у меня нет слов, чтобы сказать, насколько он великолепен. Рядом с нами играет гений", - сказал Матюиди, который получил в матче с аргентинцами желтую карточку и с учетом еще одной, полученной ранее, не сможет выйти на поле в четвертьфинале. Он сказал, что не понимает, за что получил предупреждение.

"Я разочарован, но уверен в своих партнерах. Мы сделаем все, чтобы пробиться в полуфинал. У нас достаточно молодая команда, имеющая характер и душу", - сказал Матюиди.

В четвертьфинале французы встретятся с уругвайцами. Встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.