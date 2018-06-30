Молодой французский талант Мбаппе оставил Месси без титула чемпиона мира по футболу

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины по футболу завершила свое выступление на чемпионате мира в России, в 1/8 финала уступив команде Франции, в составе которой великолепный матч провел один из самых молодых игроков турнира Килиан Мбаппе. Его два гола переломили ход встречи и лишили капитана аргентинской сборной Лионеля Месси возможности заполнить пустое место в богатой на трофеи коллекции крупной победой в составе национальной команды.
Встреча, которая прошла в субботу на "Казань-Арене", завершилась со счетом 4:3 в пользу сборной Франции. Эта игра открывала стадию плей-офф чемпионата мира.
В первом тайме французы превзошли своего соперника, их игра смотрелась более цельной и продуманной, в то время как аргентинцы никак не могли создать атаки, которые бы позволили Месси продемонстрировать свое мастерство. Несмотря на это, первая половина матча закончилась с ничейным счетом 1:1 - на гол Антуана Гризманна с пенальти аргентинцы ответили точным ударом с 20 метров Анхеля ди Марии.
Во многом именно благодаря действиям полузащитника аргентинской сборной удавалось сохранять остроту. В начале второй половины матча его игра заставила французов нарушить правила вблизи своих ворот. Последовавший за этим розыгрыш штрафного позволил аргентинцам выйти вперед: Месси получил мяч на линии штрафной площади и пробил по воротам, а его партнер по команде Габриэль Меркадо удачно подставил ногу, от которой мяч и влетел в цель.
Но усилий одного ди Марии оказалось недостаточно. Французы, несмотря на пропущенный мяч, не утратили веры в свои возможности и продолжали создавать более осмысленные атаки. В том числе и за счет нестандартных действий своих нападающих, среди которых выделялся Мбаппе. В итоге ему удалось не только заработать пенальти, с которого был забит первый мяч во встрече, но и дважды отличиться самому. Сначала 19-летний форвард нестандартно сыграл в чужой штрафной площади, за счет скорости и дриблинга ушел от защитников и четко пробил по воротам, а уже через четыре минуты он точным ударом завершил контратаку команды.
Аргентинской команде, средний возраст которой почти на пять лет был выше французской, в концовке встречи необходимо было забивать дважды. Несмотря на сложности в игре, они практически сумели добиться этого: вышедший на замену Серхио Агуэро сократил отставание, но в последней атаке аргентинцев в матче они не сумели довести дело до точного удара по воротам.
Вполне предсказуемо после матча главной темой обсуждения стала игра Мбаппе, который был признан лучшим игроком матча. Он стал первым с 1958 года игроком до 20 лет, которому удалось сделать дубль на чемпионате мира. В последний раз это удавалось Пеле. Сам французский игрок к этому факту отнесся довольно спокойно, заметив, что до бразильца ему пока еще далеко.
Гораздо ближе Месси, который и старше игрока на 12 лет, все-таки еще остается звездой мирового уровня, продолжая претендовать на личные награды и обновлять футбольные рекорды. Другое дело, что со сборной ему пока не удается добиться результатов, сопоставимых с теми, что он добивается в составе "Барселоны".
На уровне национальной сборной у обладателя четырех "Золотых мячей", которые вручались ему как лучшему в мире игроку года, только одна победа - на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, что для футболистов, безусловно, является важным, но далеко не главным достижением на уровне национальной команды.
Для Месси главными целями остаются победа на чемпионате мира или в Кубке Америки, однако в обоих случаях ему не хватало одного шага до их достижения. Четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии он стал вторым, как и в Кубке Америки, серебряным призером которого он становился три раза. Один раз - из-за собственного промаха в серии пенальти.
То, что у его главного конкурента последних лет в борьбе за личные награды и рекорды португальца Криштиану Роналду есть победа на чемпионате Европы, не может не добавлять огорчения его поклонникам, а, может быть, и самому футболисту.
Еще обиднее для них, что на чемпионате мира в России Роналду превзошел аргентинца по числу голов: если Месси отличился только раз, то португалец - четырежды. Перед игрой об этом "заговорило" даже граффити Роналду в Казани, которое появилось еще в прошлом году во время Кубка конфедераций. К приезду Месси в столицу Татарстана рядом с изображением португальца появилось и граффити Месси, которому Роналду бросил вымышленный вызов по числу голов на турнире.
Месси его не превзойдет, но и Роналду тоже - его сборная также завершила борьбу в 1/8 финала, уступив в вечерней встрече уругвайцам - 1:2. Если для 33-летнего Роналду этот чемпионат мира, возможно, станет последним в карьере, то у 31-летнего Месси еще будет шанс попробовать стать чемпионом мира в 2022 году в Катаре. Пусть и не в статусе игрока основы. О завершении карьеры в сборной он пока не объявлял, хотя после упомянутого серебра Кубка Америки и прервал выступление за национальную команду.
Пока на такой шаг решился только его партнер по команде, 34-летний полузащитник Хавьер Маскерано. Он единственный из футболистов сборной Аргентины, кто согласился на общение с журналистами после матча.
Французы оказались более общительны, но это и понятно, у них впереди четвертьфинальный матч с уругвайцами. Эта встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.