Молодой французский талант Мбаппе оставил Месси без титула чемпиона мира по футболу

Французская сборная со счетом 4:3 победила команду Аргентины в матче 1/8 финала турнира

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины по футболу завершила свое выступление на чемпионате мира в России, в 1/8 финала уступив команде Франции, в составе которой великолепный матч провел один из самых молодых игроков турнира Килиан Мбаппе. Его два гола переломили ход встречи и лишили капитана аргентинской сборной Лионеля Месси возможности заполнить пустое место в богатой на трофеи коллекции крупной победой в составе национальной команды. Встреча, которая прошла в субботу на "Казань-Арене", завершилась со счетом 4:3 в пользу сборной Франции. Эта игра открывала стадию плей-офф чемпионата мира. В первом тайме французы превзошли своего соперника, их игра смотрелась более цельной и продуманной, в то время как аргентинцы никак не могли создать атаки, которые бы позволили Месси продемонстрировать свое мастерство. Несмотря на это, первая половина матча закончилась с ничейным счетом 1:1 - на гол Антуана Гризманна с пенальти аргентинцы ответили точным ударом с 20 метров Анхеля ди Марии.

Во многом именно благодаря действиям полузащитника аргентинской сборной удавалось сохранять остроту. В начале второй половины матча его игра заставила французов нарушить правила вблизи своих ворот. Последовавший за этим розыгрыш штрафного позволил аргентинцам выйти вперед: Месси получил мяч на линии штрафной площади и пробил по воротам, а его партнер по команде Габриэль Меркадо удачно подставил ногу, от которой мяч и влетел в цель. Но усилий одного ди Марии оказалось недостаточно. Французы, несмотря на пропущенный мяч, не утратили веры в свои возможности и продолжали создавать более осмысленные атаки. В том числе и за счет нестандартных действий своих нападающих, среди которых выделялся Мбаппе. В итоге ему удалось не только заработать пенальти, с которого был забит первый мяч во встрече, но и дважды отличиться самому. Сначала 19-летний форвард нестандартно сыграл в чужой штрафной площади, за счет скорости и дриблинга ушел от защитников и четко пробил по воротам, а уже через четыре минуты он точным ударом завершил контратаку команды. Аргентинской команде, средний возраст которой почти на пять лет был выше французской, в концовке встречи необходимо было забивать дважды. Несмотря на сложности в игре, они практически сумели добиться этого: вышедший на замену Серхио Агуэро сократил отставание, но в последней атаке аргентинцев в матче они не сумели довести дело до точного удара по воротам. Мбаппе приходит на смену Месси Вполне предсказуемо после матча главной темой обсуждения стала игра Мбаппе, который был признан лучшим игроком матча. Он стал первым с 1958 года игроком до 20 лет, которому удалось сделать дубль на чемпионате мира. В последний раз это удавалось Пеле. Сам французский игрок к этому факту отнесся довольно спокойно, заметив, что до бразильца ему пока еще далеко. Гораздо ближе Месси, который и старше игрока на 12 лет, все-таки еще остается звездой мирового уровня, продолжая претендовать на личные награды и обновлять футбольные рекорды. Другое дело, что со сборной ему пока не удается добиться результатов, сопоставимых с теми, что он добивается в составе "Барселоны". На уровне национальной сборной у обладателя четырех "Золотых мячей", которые вручались ему как лучшему в мире игроку года, только одна победа - на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, что для футболистов, безусловно, является важным, но далеко не главным достижением на уровне национальной команды.

Для Месси главными целями остаются победа на чемпионате мира или в Кубке Америки, однако в обоих случаях ему не хватало одного шага до их достижения. Четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии он стал вторым, как и в Кубке Америки, серебряным призером которого он становился три раза. Один раз - из-за собственного промаха в серии пенальти. То, что у его главного конкурента последних лет в борьбе за личные награды и рекорды португальца Криштиану Роналду есть победа на чемпионате Европы, не может не добавлять огорчения его поклонникам, а, может быть, и самому футболисту. Вслед за Месси турнир покинул Роналду Еще обиднее для них, что на чемпионате мира в России Роналду превзошел аргентинца по числу голов: если Месси отличился только раз, то португалец - четырежды. Перед игрой об этом "заговорило" даже граффити Роналду в Казани, которое появилось еще в прошлом году во время Кубка конфедераций. К приезду Месси в столицу Татарстана рядом с изображением португальца появилось и граффити Месси, которому Роналду бросил вымышленный вызов по числу голов на турнире. Месси его не превзойдет, но и Роналду тоже - его сборная также завершила борьбу в 1/8 финала, уступив в вечерней встрече уругвайцам - 1:2. Если для 33-летнего Роналду этот чемпионат мира, возможно, станет последним в карьере, то у 31-летнего Месси еще будет шанс попробовать стать чемпионом мира в 2022 году в Катаре. Пусть и не в статусе игрока основы. О завершении карьеры в сборной он пока не объявлял, хотя после упомянутого серебра Кубка Америки и прервал выступление за национальную команду.