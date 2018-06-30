Сборная Уругвая обыграла португальцев и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая одержала победу над командой Португалии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сочи, игру посетили 44 287 человек.
В составе сборной Уругвая дубль сделал Эдинсон Кавани (7-я и 62-я минуты). Всего он забил три гола на этом чемпионате мира. У португальцев отличился Пепе (55).
Команды провели третью очную встречу. До этого они дважды играли друг против друга в товарищеских матчах. Один раз победу праздновали португальцы, еще одна игра завершилась вничью.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд немца Бастиана Швайнштайгера по количеству матчей на чемпионатах мира и Европы. В активе обоих игроков по 38 игр.
Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес и наставник команды Португалии Фернанду Сантуш установили рекорд по суммарному возрасту тренеров - соперников в матче чемпионата мира. Их суммарный возраст составляет 135 лет и три месяца, они превзошли достижение, установленное главным тренером сборной Греции Отто Рехагелем и наставником команды Нигерии Ларсом Лагербеком во время матча на чемпионате мира 2010 года, им в день той игры на двоих было 133 года и девять месяцев. Также Табарес стал самым возрастным тренером команды, участвующей в плей-офф чемпионата мира (71 год 119 дней), превзойдя достижение главного тренера сборной Италии на турнире в 2002 году Чезаре Мальдини (70 лет 130 дней).
В четвертьфинале сборная Уругвая сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.