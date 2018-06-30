Сборная Уругвая обыграла португальцев и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

В 1/4 финала турнира уругвайская команда встретится со сборной Франции

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Уругвая одержала победу над командой Португалии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сочи, игру посетили 44 287 человек.

В составе сборной Уругвая дубль сделал Эдинсон Кавани (7-я и 62-я минуты). Всего он забил три гола на этом чемпионате мира. У португальцев отличился Пепе (55).

Команды провели третью очную встречу. До этого они дважды играли друг против друга в товарищеских матчах. Один раз победу праздновали португальцы, еще одна игра завершилась вничью.