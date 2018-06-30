Эрнандес: Мбаппе имеет потенциал стать одним из лучших футболистов в мире

Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв команду Аргентины со счетом 4:3, Мбаппе отметился дублем

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе имеет большой потенциал и может со временем войти в число лучших футболистов в мире. Об этом в субботу сказал журналистам защитник французской сборной Лукас Эрнандес.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в субботу на "Казань-Арене" команду Аргентины со счетом 4:3. Лучшим игроком встречи был признан Мбаппе, который стал первым с 1958 года игроком до 20 лет, которому удалось сделать дубль на чемпионате мира. В последний раз это удавалось бразильцу Пеле.

"Килиан - молодой игрок, у которого больше будущее. Со временем он может стать одним из лучших в мире", - сказал Эрнандес.

Он также отметил, что игра с командой Аргентины была очень тяжелой, а у французской сборной не было преимущества из-за того, что они играли на "Казань-Арене" второй раз. На групповом этапе сборная Франции выиграла здесь у команды Австралии со счетом 2:1.

"Очень рад, что мы выиграли и теперь выступим в четвертьфинале. За нами стоит Франция, и люди поддерживают нас", - сказал Эрнандес.

В четвертьфинале французы встретятся с победителем матча между командами Уругвая и Португалии, который пройдет позднее в субботу в Сочи. Встреча 1/4 финала с участием французской команды пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.