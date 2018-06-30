Президент Португалии прибыл в Сочи на матч своей сборной в плей-офф ЧМ-2018

В 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Португалии играет с командой Уругвая

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза прибыл в Сочи и смотрит первый матч национальной сборной в плей-офф чемпионата мира по футболу на стадионе "Фишт", передает корреспондент ТАСС.

Сборные Уругвая и Португалии играют в 1/8 финала чемпионата, матч начался в 21:00.

Как передает корреспондент ТАСС, де Соуза находится на одной из трибун "Фишта".

Португальская сборная с пятью очками заняла второе место в группе В. На групповой стадии чемпионата мира португальцы обыграли команду Марокко (1:0) и добились ничейного результата в матчах с испанцами (3:3) и иранцами (1:1). Сборная Португалии считается одним из фаворитов чемпионата и одной из сильнейших команд мира, это действующие чемпионы Европы.