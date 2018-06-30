Гризманн заявил, что любит игры подобные матчу французов с аргентинцами в 1/8 финала ЧМ

Сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, обыграв в субботу на "Казань-Арене" команду Аргентины со счетом 4:3

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что ему нравятся игры подобные матчу с командой Аргентины в 1/8 чемпионата мира по футболу. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, обыграв в субботу на "Казань-Арене" команду Аргентины со счетом 4:3.

"Мне нравятся подобные игры, я люблю их, они доставляют много веселья. Огромное число французских болельщиков смотрит за нами и ожидает от нас лучших результатов, мы стараемся ответить им тем же, преподнеся подарки. На турнире у нас были как непростые времена, так и хорошие дни, как сегодня. Иногда мы выглядим лучше, иногда не очень, но мы должны оставаться сплоченными", - сказал Гризманн.

Он также добавил, что ему нравится игра Килиана Мбаппе. "На поле Килиан играет так, как я хочу это видеть, это доставляет удовольствие - наблюдать за тем, как он играет", - отметил футболист.

Мбаппе был признан лучшим игроком встречи сборных Франции и Аргентины. Он стал первым с 1958 года футболистом до 20 лет, которому удалось сделать дубль на чемпионате мира. В последний раз это удавалось бразильцу Пеле.

Большая победа над большой командой

Полузащитник сборной Франции Флориан Товен назвал этот матч очень хорошим. "Победа с головой, сердцем и завистью, она прекрасна. После матча атмосфера была исключительной, мы пели, танцевали. Это что-то красивое, сильное, оно останется в нашей памяти - большая победа над большой командой", - сказал он.

В четвертьфинале французы встретятся с победителем матча между командами Уругвая и Португалии, который проходит в эти минуты в Сочи. Встреча 1/4 финала с участием французской команды пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.