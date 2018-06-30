В центре Самары прошел бразильский карнавал в честь ЧМ-2018

2 июля на стадионе "Самара Арена" пройдет матч между командами Бразилии и Мексики

САМАРА, 30 июня. /ТАСС/. Несколько тысяч самарцев приняли участие в красочном танцевальном шествии в стиле бразильского карнавала в центре Самары в субботу вечером. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

"Грандиозный танцевальный парад в честь чемпионата мира по футболу состоялся сегодня в Самаре. В понедельник 2 июля на стадионе "Самара Арена" встретятся сборные Бразилии и Мексики, поэтому главной темой парада стали латиноамериканские танцы. В ходе шествия к танцевальной колонне присоединились несколько тысяч зрителей", - отметил собеседник агентства.

Участники парада прошли около 1,2 км по пешеходной улице Куйбышева маршрутом от площади Революции до Струковского сада. Девушки в бразильских карнавальных костюмах из перьев танцевали самбу. Музыкальный ритм парада создавали муниципальный концертный духовой оркестр и группа музыкантов с бразильскими барабанами. Центром танцевальной колонны стали самарские хореографические школы.

"Это уже четвертый танцевальный парад в Самаре в рамках чемпионата мира. Неофициально мы его назвали "Краски Латинской Америки". Мы постарались сделать, чтобы было весело, красиво и чтобы люди легко себя чувствовали, присоединяясь к нам", - рассказал журналистам участник парада, руководитель студии танцев Dance&Live Денис Новиков.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Самара уже приняла встречи группового этапа Коста- Рика - Сербия 17 июня, Дания - Австралия 21 июня, Уругвай - Россия 25 июня, Сенегал - Колумбия 28 июня. Второго июля в Самаре в матче 1/8 финала встретятся сборные Бразилии и Мексики. Седьмого июля в Самаре пройдет игра 1/4 финала турнира.