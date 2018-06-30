Матч Аргентина - Франция в Казани прошел без нарушений общественного порядка

Игру посетили 42873 человека

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией прошел без нарушений общественного порядка, сообщила в субботу пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

"Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - говорится в сообщении.

Матч Аргентина - Франция на "Казань-Арене" посетили 42873 человека. Сборная Франции обыграла команду Аргентины со счетом 4:3 и вышла в 1/4 финала, где встретится с победителем матча между командами Уругвая и Португалии.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани прошли четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Южная Корея - Германия (2:0). На "Казань-Арене" также пройдет один из матчей четвертьфинала чемпионата (6 июля).