Капитан сборной Франции по футболу Льорис считает, что Мбаппе рано сравнивать с Месси

Мбаппе забил два мяча в матче 1/8 финала с аргентинцами и стал первым с 1958 года игроком до 20 лет, которому удалось сделать дубль на чемпионате мира

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Голкипер сборной Франции по футболу Уго Льорис считает, что пока рано сравнивать 19-летнего форварда команды Килиана Мбаппе с четырехкратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси, который вместе с аргентинской сборной завершил выступление на чемпионате мира в России. Такое мнение он высказал журналистам после окончания очной встречи национальных команд.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в субботу на "Казань-Арене" команду Аргентины со счетом 4:3. Лучшим игроком встречи был признан Мбаппе, который стал первым с 1958 года игроком до 20 лет, которому удалось сделать дубль на чемпионате мира. В последний раз это удавалось бразильцу Пеле.

"Месси - уникален, Месси есть Месси, сложно сравнивать других игроков с ним. У Килиана есть огромный потенциал, надеюсь, что он достигнет высочайшего уровня. Если у него будет правильный настрой и он будет усердно работать, он сможет его достигнуть", - сказал капитан французской команды.

Месси в матче сумел отличиться только голевой передачей, которая позволила аргентинцам единственный раз в матче повести в счете - 2:1.

"Когда мы уступали, нам удалось показать свое умение за счет личностных качеств, за счет психологии вернуться в игру, переломить ее ход и довести ее до логического конца, контролируя ситуацию. Даже после третьего пропущенного мяча мы не поддались панике. Сейчас потрясающие эмоции, поскольку для нас турнир словно только начался", - сказал Льорис.

В четвертьфинале французы встретятся с победителем матча между командами Уругвая и Португалии, который пройдет позднее в субботу в Сочи. Встреча 1/4 финала с участием французской команды пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.