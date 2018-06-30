Прокуратура Каира расследует использование средств руководством федерации на ЧМ-2018

Иск в генпрокуратуру был подан египетским адвокатом Мухаммедом ан-Нимром

КАИР, 30 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Египта Набиль Садек в субботу распорядился начать расследование в отношении Египетской футбольной ассоциации (ЕФА) по обвинению в растрате государственных средств во время участия национальной сборной на чемпионате мира в России. Об этом сообщил новостной портал "Эрем ньюс" со ссылкой на представителя генпрокуратуры.

По его словам, "генпрокурор поручил прокуратуре Каира начать расследование в отношении ЕФА и делегации, сопровождавшей сборную страны в России, по предъявленному обвинению в растрате государственных финансовых средств, связанной с пребыванием национальной команды в столице Чечни Грозном". В распоряжении Садека указывается на необходимость "проведения беспристрастного расследования предъявленных обвинений и в случае их подтверждения передачи под суд лиц, причастных к нарушениям".

Иск в генпрокуратуру был подан египетским адвокатом Мухаммедом ан-Нимром. Согласно предъявленным им обвинениям, "руководство ЕФА присвоило 1 млн 800 тыс. долларов, которые якобы были потрачены на пребывание сборной Египта на тренировочной базе в Грозном". В то же время, как отмечается в иске ан-Нимра, "все пребывание сборной Египта было бесплатным,благодаря поддержке главы Чечни [Рамзана Кадырова]".

На чемпионате мира, который проходит в России, египтяне не смогли выйти в 1/8 финала, проиграв во всех трех матчах группового этапа ЧМ-2018. Сборная Египта проиграла командам Уругвая (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2) и заняла в группе последнее место.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.