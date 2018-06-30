ФИФА оштрафовала марокканскую федерацию на 65 тысяч франков по итогам матча ЧМ с испанцами

После финального свистка на поле выбежали шесть сотрудников технического персонала, а марокканские болельщики бросали предметы на поле

ТАСС, 30 июня. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение оштрафовать Королевскую марокканскую футбольную федерацию на 65 тысяч швейцарских франков по итогам матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Испании. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Матч Испания - Марокко завершился со счетом 2:2. Марокканскую федерацию оштрафовали за несколько нарушений: после финального свистка на поле выбежали шесть сотрудников технического персонала, в технической зоне присутствовало 13 человек вместо положенных 11, а марокканские болельщики бросали предметы на поле.

Кроме того, ФИФА оштрафовала Футбольный союз Сербии на 20 тысяч франков за политический баннер на одном из матчей. Мексиканская футбольная федерация оштрафована на 15 тысяч швейцарских франков за бросание предметов болельщиками во время матча группового этапа чемпионата мира со шведами (0:3).

Также ФИФА вынесла несколько предупреждений. Египетская футбольная ассоциация предупреждена за то, что не смогла обеспечить присутствие на пресс-конференции после матча с командой Саудовской Аравии нападающего Мохаммеда Салаха, который был признан лучшим игроком той встречи. Также предупреждения за неподобающее поведение были вынесены футболисту сборной Марокко Нордину Амрабату, помощнику главного тренера национальной сборной Патрису Бомелю, а также президенту Королевской марокканской футбольной федерации за нахождение в технической зоне во время матча с испанской командой. Кроме того, были предупреждены Футбольные федерации Бразилии и Сербии за поведение болельщиков во время матча между этими национальными командами, а также Королевская испанская футбольная федерация за использование игроками сборной предметов неавторизованных брендов.

Чемпионат мира завершится 15 июля.