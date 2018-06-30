Эксперт: результат аргентинцев на ЧМ по футболу получился заслуженным для них

В субботу команда Аргентины проиграла сборной Франции со счетом 3:4 и завершила борьбу на турнире

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная Аргентины была не готова к борьбе за титул чемпиона мира по футболу и, проиграв в 1/8 финала, она получила на турнире то, что заслужила. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер "Балтики", бывший главный тренер сборной Камеруна на чемпионате мира 1990 года Валерий Непомнящий.

В субботу команда Аргентины проиграла сборной Франции со счетом 3:4 и завершила борьбу на турнире.

"Это было ожидаемо - как это ни странно прозвучит, но Аргентина в этот раз была не готова, чтобы бороться за чемпионство. Это медленная, непонятная, очень зависимая от Месси команда. Месси приходится очень сложно: он выдающийся, гениальный игрок, но "заводилы" в нем нет. Когда вокруг него компания, которая с ним на одной волне, ему легко играется, но в сегодняшней команде Аргентины такого ансамбля нет", - сказал Непомнящий.

"Ему [Месси] трудно и он не реализует свои возможности не потому, что ему не хочется, а потому, что на него возложены такие обязательства, с которыми он не справляется. Я его ни в чем не осуждаю, но эта сборная - не под него, и не для него. Команде это нужно пережить - они ведь вообще с большим трудом пробились на чемпионат мира, и только гениальная игра Месси им это позволила. Сборная получила то, что заслужила, и даже чуть больше", - сказал собеседник ТАСС.

Футбол жесток, но справедлив

По мнению Непомнящего, в нынешней сборной Аргентины, несмотря на россыпь талантливых игроков, нет баланса в игре. "Это какая-то безвольная команда, в которой каждый за себя. Сожалею, что эти игроки не реализовались на этом чемпионате", - подчеркнул он.

Ранее из группы не смогли выйти чемпионы мира немцы. "Жаль, что такие команды не продолжают играть на чемпионате, но футбол суров и жесток. Гранды остаются грандами, но футбольная команда - живой организм, он также как человек может заболеть, поймать вирус, из-за чего нет команды", - уверен эксперт.

"Завтра сборным будет поставлен диагноз, и я не сомневаюсь, что в Германии быстро примут правильное решение. Но по Аргентине у меня есть сомнения - там горячие головы, сверху донизу. Повторюсь, мне жаль, когда такая россыпь талантов покидает чемпионат на такой ранней стадии, но футбол справедлив".

Сборная Аргентины дважды выигрывала чемпионаты мира - в 1978 и 1986 годах, трижды становилась серебряным призером турнира - в 1930, 1990 и 2014 гг.