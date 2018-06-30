Тренер сборной Аргентины Сампаоли не считает, что команда провально выступила на ЧМ-2018

Сборная Аргентины завершила свое выступление на чемпионате мира, уступив в 1/8 финала команде Франции со счетом 3:4

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Результат и игру сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в России не следует считать провальными. Об этом на пресс-конференции после матча заявил главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.

Сборная Аргентины завершила свое выступление на чемпионате мира, уступив в 1/8 финала команде Франции со счетом 3:4.

"Провал? Мне не нравится это слово, потому что на каждой тренировке я старался развивать идентичность своей команды. Мы знали, что нам будет противостоять быстрый соперник, который великолепно играет на контратаках, но я убежден, что мы бились и боролись до конца. Вероятно, мы не в идеальной ситуации подошли к турниру, и я бы предпочел, чтобы команда действовала иначе, но сложилось так, как сложилось", - сказал Сампаоли, подчеркнув, что пока не решил, продолжит ли он работать со сборной.

"Возможно, нам не хватило времени для совместной работы. Команда Франции в этом плане имела определенное преимущество, потому что проводит второй чемпионат мира под руководством Дидье Дешама. Но я не ищу оправданий и не хочу говорить, что все это из-за нехватки времени, мы были уверены, что его у нас достаточно, чтобы подготовиться и дойти до следующей стадии. Но мы должны смириться с этим результатом", - добавил он.

Тренер также рассказал, как хотел использовать лучшего игрока команды Лионеля Месси в прошедшем матче, в котором тому не удалось отличиться голом. "У нас в команде есть лучший игрок мира, и нам нужно было постараться создавать ситуации, которые бы позволяли использовать сильные стороны игрока, ведь он умеет создавать блестящие моменты. Надо было создавать пространство для него, надо было дать ему показать максимум своих возможностей", - заявил специалист, добавив, что детальный анализ поражения будет сделан позже.

В четвертьфинале французы встретятся с победителем матча между командами Уругвая и Португалии, который пройдет позднее в субботу в Сочи. Встреча 1/4 финала с участием французской команды пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.