Роналду и Пепе вошли в стартовый состав сборной Португалии на матч ЧМ с командой Уругвая

Матч состоится 30 июня на стадионе "Фишт" в Сочи, начало в 21:00 мск

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Нападающий Криштиану Роналду и защитник Пепе вошли в стартовый состав сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира с командой Уругвая. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью стартовый состав сборной Португалии выглядит следующим образом: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру, Жозе Фонте, Жоау Мариу, Вильям Карвалью, Адриен Силва, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Рикарду Перейра, Гонсалу Гедеш.

Состав сборной Уругвая выглядит следующим образом: Фернандо Муслера, Хосе Хименес, Диего Годин, Родриго Бентанкур, Найтан Нандес, Лукас Торрейра, Матиас Весино, Диего Лаксальт, Эдинсон Кавани, Луис Суарес, Мартин Касерес.

Матч состоится 30 июня на стадионе "Фишт" в Сочи, начало в 21:00 мск.