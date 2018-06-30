Маскерано объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины по футболу

В субботу аргентинцы в матче 1/8 финала чемпионата мира уступили команде Франции со счетом 3:4

"Мы закончили эту историю, мы бились до конца, - сказал 34-летний Маскерано. - Матч был безумен, мы начали не очень хорошо, нам удалось вернуться в игру, но когда французы сравняли счет, это очень сильно ударило по нам. Отныне я просто болельщик аргентинской сборной, это конец".

Маскерано выступал за сборную Аргентины с 2003 года. Вместе с национальной командой он выходил в финал чемпионата мира 2014 года, четырежды играл в решающем матче Кубка Америки. Также полузащитник становился двукратным олимпийским чемпионом и победителем молодежного чемпионата мира.

Кроме того, Маскерано, который сейчас выступает за китайский "Хэбэй Чайна Форчун", выигрывал чемпионат Аргентины в составе "Ривер Плейта", чемпионат Бразилии с "Коринтиансом". В составе "Барселоны" он стал пятикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка Испании, трехкратным обладателем Суперкубка страны, двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, двукратным победителем клубного чемпионата мира.