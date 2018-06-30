Дешам считает, что французам удалось сдержать Месси в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в субботу на "Казань-Арене" команду Аргентины со счетом 4:3

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Сборной Франции по футболу в матче 1/8 финала чемпионата мира удалось сдержать главную атакующую силу аргентинцев - Лионеля Месси. Об этом на пресс-конференции после матча заявил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в субботу на "Казань-Арене" команду Аргентины со счетом 4:3. 31-летний нападающий аргентинцев Месси смог отличиться только голевой передачей.

"Тренер сборной Аргентины [Хорхе Сампаоли] предпочел выбрать тактику из расчета, что Месси получит свободу для атакующих действий. Но мы сумели адаптироваться к такой игре, мы знали, что такое может произойти. Поэтому у нас были два варианта: первый - обеспечить, чтобы он не получал пасы, и это нам удалось. А когда он получал мяч, то работала подстраховка", - сказал Дешам.

"Но Месси продолжал представлять угрозу, он мобилен, что и доказал гол в результате рикошета от его удара", - добавил он.

Подходящий год рождения

Вместе с тем Дешам отметил нападающего своей команды Килиана Мбаппе, который стал первым с 1958 года игроком младше 20 лет, которому удалось забить два мяча в одном матче на чемпионате мира. Родился он в 1998 году, когда Дешам в составе сборной Франции стал чемпионом мира.

"Да, год для рождения подходящий, тот чемпионат мира был замечательным. Килиан любит все, что связано с футболом. Я счастлив, что он гражданин Франции, у него есть все, чтобы прогрессировать и дальше. Это был важный матч, и он проявил в нем весь свой талант, я доволен тем, как он играет", - сказал тренер.

В четвертьфинале французы встретятся с победителем матча между командами Уругвая и Португалии, который пройдет позднее в субботу в Сочи. Встреча 1/4 финала с участием французской команды пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.