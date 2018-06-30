Эксперт: поражение сборной Аргентины в 1/8 финала ЧМ не является удивительным исходом

В субботу сборная Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира проиграла команде Франции со счетом 3:4.

В субботу сборная Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира проиграла команде Франции со счетом 3:4. Аргентинцы дважды становились чемпионами мира (1978, 1986), а в финале предыдущего мирового первенства уступили немцам (0:1).

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Поражение сборной Аргентины от команды Франции в 1/8 финала чемпионата мира по футболу является предсказуемым результатом. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года Сергей Андреев.

"У сборной Аргентины на этом турнире вообще ничего не получилось, - считает Андреев. - Ничего удивительного в их вылете нет. Я был уверен в победе сборной Франции и вообще удивлен тому, что аргентинцы вышли в 1/8 финала, - они этого не заслуживали".

Лионель Месси на турнире забил один мяч в ворота сборной Нигерии. "Месси не показал своей игры, - отметил Андреев. - Ходил пешком по полю. Чего можно добиться, когда так играешь?"

Сборная Франции в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с победителем матча между командами Уругвая и Португалии. "Минимум сборной Франции - полуфинал. Я не буду так далеко шагать и говорить, что сборная Франции станет чемпионом мира. Их минимальный уровень - полуфинал чемпионата мира, а дальше уже в зависимости от того, с кем и как будут играть", - считает собеседник агентства.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. Финал состоится 15 июля на стадионе "Лужники".