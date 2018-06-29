Ловчев: футболисты сборной России не будут мальчиками для битья в матче ЧМ с испанцами

По словам лучшего футболиста СССР 1972 года, в плей-офф играют команды, которые российские футболисты пока только мечтают обыгрывать

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Футболисты российской команды в матче 1/8 финала чемпионата мира со сборной Испании не должны стать мальчиками для битья, так как им по силам оказать достойное сопротивление сопернику. Таким мнением с ТАСС поделился бывший футболист сборной СССР, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года, лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев.

"[Главный тренер сборной России Станислав] Черчесов возглавил команду два года назад, но до первых матчей чемпионата мира она так и не состоялась - из семи [последних] игр не выиграла ни одной. Казалось, что на чемпионате мира для нас все будет бесславно. Сложилось так, что в сборной не оказалось опытных [Дмитрия] Комбарова, [Дениса] Глушакова, и вдруг молодые ребята провели две игры так, что мы радовались всей страной. Из гадкого утенка команда превратилась в прекрасного лебедя", - считает Ловчев.

"До чемпионата было видно, как ребята чувствовали, что они хуже других, был виден психологический надлом. Но забив в двух играх восемь мячей, [Артем] Дзюба и компания раскрепостились, а это уже некое другое чувство, когда спортсмены думают - не так страшен черт, как его малюют, и играть можно с любой командой", - подчеркнул эксперт.

Ловчев уверен, что проигрыш команде Уругвая в третьем матче группового этапа отрезвил национальную сборную. "Две игры и восемь мячей наделали шума и гама, но 0:3 отрезвил команду. В матче с Испанией мы не будем мальчиками для битья, и теперь нас побаиваются сами испанцы, значит, игра будет равная. Конечно, у испанских игроков есть преимущество в квалификации, я дал бы им это преимущество в раскладе 60 на 40 процентов", - рассказал он.

Коста будет всех расталкивать, работать локтями

По словам Ловчева, в плей-офф играют команды, которые российские футболисты пока только мечтают обыгрывать. "Но шансы есть. Испанцы играли не очень хорошие матчи, очень много ошибались, пропустили пять мячей, и перед игрой с ними удручающего впечатления, как в самом начале чемпионата, однозначно нет", - сказал он.

"Есть такая поговорка, каждый играет так, как ему позволяет соперник. Мы знаем, как испанцы играют в футбол - они возьмут мяч под контроль, будут его держать, нас раскачивать. Вопрос вопросов - как быстро отнять у них мяч и быстро провести атаку", - отметил он.