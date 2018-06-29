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30 июня, 19:46
Ловчев: футболисты сборной России не будут мальчиками для битья в матче ЧМ с испанцами
Футболисты сборной России
© Михаил Метцель/ТАСС
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По словам лучшего футболиста СССР 1972 года, в плей-офф играют команды, которые российские футболисты пока только мечтают обыгрывать

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Футболисты российской команды в матче 1/8 финала чемпионата мира со сборной Испании не должны стать мальчиками для битья, так как им по силам оказать достойное сопротивление сопернику. Таким мнением с ТАСС поделился бывший футболист сборной СССР, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года, лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев.

Встреча сборных России и Испании пройдет 1 июля на стадионе "Лужники" в Москве. До этого россияне обыграли команды Саудовской Аравии (5:0), Египта (3:1) и уступили уругвайцам (0:3).

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"[Главный тренер сборной России Станислав] Черчесов возглавил команду два года назад, но до первых матчей чемпионата мира она так и не состоялась - из семи [последних] игр не выиграла ни одной. Казалось, что на чемпионате мира для нас все будет бесславно. Сложилось так, что в сборной не оказалось опытных [Дмитрия] Комбарова, [Дениса] Глушакова, и вдруг молодые ребята провели две игры так, что мы радовались всей страной. Из гадкого утенка команда превратилась в прекрасного лебедя", - считает Ловчев.

"До чемпионата было видно, как ребята чувствовали, что они хуже других, был виден психологический надлом. Но забив в двух играх восемь мячей, [Артем] Дзюба и компания раскрепостились, а это уже некое другое чувство, когда спортсмены думают - не так страшен черт, как его малюют, и играть можно с любой командой", - подчеркнул эксперт.

Ловчев уверен, что проигрыш команде Уругвая в третьем матче группового этапа отрезвил национальную сборную. "Две игры и восемь мячей наделали шума и гама, но 0:3 отрезвил команду. В матче с Испанией мы не будем мальчиками для битья, и теперь нас побаиваются сами испанцы, значит, игра будет равная. Конечно, у испанских игроков есть преимущество в квалификации, я дал бы им это преимущество в раскладе 60 на 40 процентов", - рассказал он.

Коста будет всех расталкивать, работать локтями

По словам Ловчева, в плей-офф играют команды, которые российские футболисты пока только мечтают обыгрывать. "Но шансы есть. Испанцы играли не очень хорошие матчи, очень много ошибались, пропустили пять мячей, и перед игрой с ними удручающего впечатления, как в самом начале чемпионата, однозначно нет", - сказал он.

"Есть такая поговорка, каждый играет так, как ему позволяет соперник. Мы знаем, как испанцы играют в футбол - они возьмут мяч под контроль, будут его держать, нас раскачивать. Вопрос вопросов - как быстро отнять у них мяч и быстро провести атаку", - отметил он.

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Серьезной угрозой для команды в рядах испанцев станет Диего Коста, считает Ловчев. "Это здоровеннейший мужик. Мы говорим иногда - зачем нам в сборной иностранцы, но ведь даже испанцы, недавние чемпионы мира, дают свое гражданство бразильцу. Коста будет всех расталкивать, работать локтями, с ним надо совладать - остальные не так опасны для наших ворот", - отметил Ловчев.

За два года в сборной России трижды менялась линия обороны, вспомнил Ловчев. "Сначала в ней играли братья Березуцкие, которые потом не захотели играть за сборную и, судя по всему, вообще хотят завязать с футболом. Затем началась вырисовываться центральная оборона - [Георгий] Джикия плюс [Виктор] Васин, прибавивший за последнее время. Но они получили тяжелейшие травмы и сейчас не играют", - рассказал собеседник ТАСС.

"Черчесов позвал на выручку 38-летнего [Сергея] Игнашевича, и удивительная вещь - наша сборная, которая допускала столько оплошностей в предыдущие годы, в первых двух играх стала единым монолитом, пропустив всего один мяч. Пусть кто-то скажет, что Саудовская Аравия и Египет деревенские команды, а вот у меня иное мнение - у каждой команды свои моменты. У сборной Египта есть [Мохаммед] Салах, и, как бы мы на него ни посмотрели после их проигрыша, это звезда футбола. Так что не будем мы мальчиками для битья и с Костой справиться можем", - уверен Ловчев.

Победитель встречи команд России и Испании встретится в 1/4 финала с сильнейшим в матче Хорватия - Дания, который пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде (начало - 21:00 мск).

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