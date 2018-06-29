Хорватские футболисты тренируются в полном составе перед матчем 1/8 финала ЧМ с датчанами

Встреча 1/8 финала Хорватия - Дания состоится 1 июля на арене "Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Хорватии в полном составе проводит тренировочное занятие накануне матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Дании, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В занятии на тренировочной площадке ДЮСШ "Мещера" (Нижний Новгород) принимают участие 22 футболиста. Ранее нападающий Никола Калинич был исключен из заявки команды на чемпионат мира из-за отказа выйти на замену в первом матче группового этапа против нигерийцев. В течение открытых для журналистов 15 минут тренировки хорватские футболисты провели разминку и приступили к упражнениям с мячом.

Встреча 1/8 финала Хорватия - Дания состоится 1 июля на арене "Нижний Новгород". Хорваты стали победителями квартета D, поочередно переиграв сборные Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1). Команда Дании заняла второе место в группе С, победив сборную Перу (1:0) и дважды сыграв вничью с австралийцами (1:1) и французами (0:0).

Чемпионат мира завершится 15 июля.