Россия идет четвертой в рейтинге стран, которые следят за ЧМ на интернет-платформах ФИФА

Российские болельщики в среднем проводят на интернет- платформах ФИФА около 40 минут

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия попала в список стран, жители которых наиболее пристально следят за ходом чемпионата мира по футболу на интернет-платформах Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

В данном рейтинге Россия занимает четвертое место. Российские болельщики в среднем проводят на интернет- платформах ФИФА около 40 минут.

В общей сложности на страницы ФИФА в социальных сетях подписано более 120 млн человек. Более 130 млн болельщиков по всему миру воспользовались официальным сайтом и приложениями ФИФА.

Чемпионат мира завершится 15 июля.