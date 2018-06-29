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30 июня, 19:40
Французский футболист Мбаппе считает, что его неправильно сравнивать с Пеле
Килиан Мбаппе
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Форвард стал первым игроком до 20 лет с 1958 года, которому удалось забить два гола в одном матче на чемпионате мира

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что его не совсем правильно сравнивать с легендой футбола Пеле. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в субботу на "Казань-Арене" команду Аргентины со счетом 4:3. Лучшим игроком встречи был признан 19-летний Мбаппе, который стал первым игроком до 20 лет с 1958 года, которому удалось забить два гола в одном матче на чемпионате мира. В последний раз это удавалось Пеле.

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"Здорово, что я повторил его достижение, но не надо забывать, что Пеле - это совершенно другой уровень. Здорово, что мне просто удалось повторить такое же достижение", - сказал Мбаппе.

Родился футболист в 1998 году, когда сборная Франции выиграла домашний чемпионат мира. "Являюсь ли я вторым призом того года? Да, это забавно, но люди скорее вспоминают победы в чемпионатах мира, чем год, когда кто-то родился. Естественно, люди запомнят в первую очередь победу", - заметил он.

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"Я всегда говорил, что на чемпионате мира присутствуют лучшие игроки, поэтому прекрасно, что есть возможность продемонстрировать свои лучшие качества, чемпионат мира является великолепной площадкой для этого", - отметил он.

В четвертьфинале французы встретятся с победителем матча между командами Уругвая и Португалии, который пройдет позднее в субботу в Сочи. Встреча 1/4 финала с участием французской команды пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.

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