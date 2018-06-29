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30 июня, 19:43
Фанаты сборной Португалии верят в Роналду, Уругвая - в командный дух в матче ЧМ в Сочи
Болельщики сборной Аргентины
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Сборная Португалии сыграет с командой Уругвая в матче 1/8 финала турнира на стадионе "Фишт", встреча начнется в субботу в 21:00 мск

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной Португалии в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Сочи верят в непобедимость Криштиану Роналду и в то, что команда вернулась в Сочи за победой. Фанаты команды Уругвая уверены, что латиноамериканские футболисты смогут выстоять в предстоящем матче благодаря своей сплоченности, сообщает корр. ТАСС с места событий.

Сборная Португалии проведет матч против уругвайцев на сочинском стадионе "Фишт", встреча начнется в субботу в 21:00 мск. Португальская команда с пятью очками заняла второе место в группе В, обыграв команду Марокко (1:0) и добившись ничейного результата в матчах с испанцами (3:3) и иранцами (1:1). Сборная Уругвая с девятью очками после трех побед стала первой в группе А, обыграв россиян (3:0), египтян (1:0) и саудовцев (1:0).

Болельщики сборной Португалии по пути к стадиону "Фишт" кричали: "Россия победит Испанию". Эти они стремились поддержать сборную России, которой в воскресенье предстоит встреча с одним из фаворитов чемпионата - командой Испании. Хотя немало болельщиков из Испании приехали поддержать своих соседей, несмотря на то, что именно их команда была основным соперником португальцев в группе.

"У нас была отличная игра с Португалией (матч 15 июня в Сочи между сборными Португалии и Испании закончился со счетом 3:3 - прим. ТАСС). Так почему бы не поддержать такую сильную команду?" - пояснил болельщик из испанского Толедо Ирвин.

"Роналду должен показать класс"

Португальскую сборную приехали поддержать и болельщики из Китая. Перед матчем они фотографировались на фоне стадиона "Фишт", поворачиваясь спиной так, чтобы было видно футболку с номером 7 - это номер лидера сборной Португалии Роналду. "Сегодня Роналду должен показать класс. Мы все в предвкушении его выдающейся игры", - рассказал один из китайских болельщиков Ян Кун.

Для сборной Португалии это уже второй матч в Сочи. Многие фанаты сборной рады вернуться в курортный город, так как местный климат и гостеприимство сочинцев произвели на них приятное впечатление.

"Здорово во второй раз приехать в столь замечательное место. Погода тут просто отличная, поэтому мы решили остаться здесь еще ненадолго после матча", - рассказал один из португальских болельщиков.

"Уругвай - и больше никто!"

Уругвайский болельщик Пабло и его друзья привезли в Сочи гигантский голубой флаг, на котором написано "Чистое небо, дай мне солнца". Они уверены, что сборная Уругвая имеет все шансы на то, чтобы не только выиграть в сегодняшнем матче, но и дойти до финала чемпионата мира. "Счет сегодня будет 2:1. Конечно, нам забьет Роналду, но потом мы активизируемся и выиграем, а потом дойдем до финала в Москве", - заявил фанат.

Другие болельщики из Уругвая считают, что сегодняшняя игра должна войти в историю мирового футбола, так как на поле будут "сражаться сильнейшие игроки".

"У нас очень мощная сборная сейчас, которая играет как единое целое. Конечно, у португальцев есть, пожалуй, сильнейший игрок на сегодняшний день - Роналду, но одному футболисту сложно играть против целой команды, которая будет хорошо защищаться. Так что нам нужна только победа, как говорим мы в Уругвае - "Уругвай и больше никто!" - сказал ТАСС Тьяго Фернандес из Уругвая.

Поддержать уругвайцев приехали и парни из Мексики. "Это же Латинская Америка! Мы обязаны показать, что мы вместе. Матч будет очень сложный, я считаю, что все вообще закончится только в дополнительное время, поэтому уругвайцам наша поддержка будет не лишней", - отметил один из мексиканцев Гектор.

Взять по максимуму

Матчи 1/8 финала в субботу идут практически подряд, поэтому футбольные фанаты стараются успеть на обе игры, и матч Франция - Аргентина (4:3), который состоялся в Казани, смотрели в кафе неподалеку от "Фишта".

"Мы все здесь живем футболом, поэтому хочется посмотреть как можно больше игр. Тем более, что в них судьба команд будет решаться практически сразу, и второго шанса не будет", - поделился один из посетителей кафе, португалец Алехандро.

Успевают приехавшие на матч оценить и сочинское море, однако в субботу, непосредственно перед игрой, у берегов Сочи был небольшой шторм, и спасатели запрещали заходить в воду. Это очень разочаровало уругвайских болельщиков, которые хотели искупаться до матча. "Так жаль, что сегодня не удалось поплавать. Море может быть как красивым, так и жестоким", - заключил уругваец Фабиан.

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