Роберто Карлос: сборная Бразилии достаточно сильна, чтобы выиграть ЧМ в России

Соперником сборной Бразилии в 1/8 финала турнира станет команда Мексики

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии на чемпионате мира по футболу в России достаточно сильна, чтобы выиграть турнир. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал чемпион мира 2002 года в составе команды Бразилии Роберто Карлос.

Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала, заняв первое место в своей группе. Южноамериканцы сыграли вничью с командой Швейцарии (1:1), а затем обыграли костариканцев (2:0) и сербов (2:0).

"У Бразилии хорошая команда, мы можем еще раз выиграть чемпионат мира. Неймар прибавляет от матча к матчу, он очень важный игрок для команды на этом чемпионате. Также я выделил бы Филиппе Коутиньо, он показывает сильную игру и в сборной, и в "Барселоне", - сказал Роберто Карлос.

Соперником сборной Бразилии в 1/8 финала станет команда Мексики. Встреча пройдет 2 июля. "Я обязательно полечу в Самару на этот матч", - сказал Роберто Карлос.