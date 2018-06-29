Тренер Далич вернется в Нижний Новгород туристом в случае победы хорватов над датчанами

Встреча 1/8 финала Хорватия - Дания состоится 1 июля на арене "Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июня. /ТАСС/. Если сборная Хорватии победит команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата мира в Нижнем Новгороде, то главный тренер хорватов Златко Далич вернется в город в качестве туриста. Об этом специалист заявил на пресс-конференции.

Встреча 1/8 финала Хорватия - Дания состоится 1 июля на арене "Нижний Новгород". 21 июня хорваты также в Нижнем Новгороде разгромили аргентинцев со счетом 3:0 в матче группового этапа.

"Как я уже говорил, мы хотели сюда вернуться и нам это удалось. Это место стало особым для нас. Если мы сможем выиграть здесь завтра, то я обязательно вернусь в город в качестве туриста", - рассказал Далич.

Также специалист рассказал, что был бы счастлив, если полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич сможет стать лучшим игроком турнира. "Я бы был самым счастливым человеком на свете, если бы он ушел Модричу. Это означало бы, что наша команда выиграла бы что-то существенное", - сказал Далич.

Хорваты стали победителями квартета D, поочередно переиграв сборные Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1). Команда Дании заняла второе место в группе С, победив сборную Перу (1:0) и дважды сыграв вничью с австралийцами (1:1) и французами (0:0).

Чемпионат мира завершится 15 июля.