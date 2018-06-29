Модрич пошутил, что перестанет пользоваться соцсетями, если не забьет датчанам на ЧМ-2018

Встреча между командами Дании и Хорватии состоится 1 июля на арене "Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич сообщил, что перестанет пользоваться социальными сетями, если не сможет забить гол в ворота команды Дании в матче 1/8 финала чемпионата мира. Об этом футболист рассказал на пресс-конференции.

Встреча между командами состоится 1 июля на арене "Нижний Новгород". "Не так важно, кто завтра забьет. Главное, чтобы мы прошли завтра дальше. Если у меня не получится забить, то я отключусь от социальных сетей", - сказал Модрич с улыбкой на лице.

"Конечно, это важный для нас матч, - продолжил полузащитник. - Мы прекрасно играли в группе, можем гордиться этим, но завтрашний матч заставляет нас забыть об этом. Нам предстоит серьезное испытание, это поколение должно перешагнуть преграду, которую мы не могли превзойти с 1998 года. Мы готовы это сделать".

Также Модрич выделил в составе датчан полузащитника Кристиана Эриксена. "Он хороший игрок, самый важный в сборной Дании, у него был великолепный сезон в "Тоттенхэме". Но завтра все будет зависеть от командных действий, а не от отдельных футболистов", - считает хорват.

Хорваты стали победителями квартета D, поочередно переиграв сборные Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1). Команда Дании заняла второе место в группе С, победив сборную Перу (1:0) и дважды сыграв вничью с австралийцами (1:1) и французами (0:0).

Чемпионат мира завершится 15 июля.