Сборная Швейцарии провела тренировку в Тольятти в преддверии игры 1/8 финала ЧМ со шведами

В занятии приняли участие все игроки национальной команды

ТОЛЬЯТТИ, 30 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Швейцарии провели тренировку на тольяттинском стадионе "Торпедо" в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Швеции, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В занятии приняли участие все игроки национальной команды. В расположение швейцарской сборной вернулся нападающий Брель Эмболо, который летал на родину на рождение дочери. В матче со шведами из-за перебора желтых карточек не смогут принять участие защитники Штефан Лихтштайнер и Фабиан Шер.

Перед началом тренировочных занятий футболисты команды Швейцарии провели автограф- и фотосессию с воспитанниками тольяттинской футбольной школы "Лада".

Матч между командами Швейцарии и Швеции пройдет 3 июля в Санкт-Петербурге. Начало игры - 17:00 мск.