Французский футболист Мбаппе признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 с аргентинцами

Мбаппе отметился двумя забитыми мячами и заработанным пенальти, с которого счет в матче открыл Антуан Гризманн

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Аргентины. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

В субботу сборная Франции обыграла команду Аргентины со счетом 4:3. Мбаппе отметился двумя забитыми мячами и заработанным пенальти, с которого счет в матче открыл Антуан Гризманн.

В четвертьфинале французы встретятся с победителем матча между командами Уругвая и Португалии, который пройдет позднее в субботу в Сочи. Встреча 1/4 финала с участием французской команды состоится 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.