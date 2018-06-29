Тренер Далич заявил, что матч ЧМ против датчан станет для сборной Хорватии игрой насмерть

Встреча 1/8 финала Хорватия - Дания состоится 1 июля на арене "Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Дании станет для его подопечных игрой насмерть, которую они должны выиграть. Об этом специалист заявил на пресс-конференции.

Встреча 1/8 финала Хорватия - Дания состоится 1 июля на арене "Нижний Новгород".

"Мы уважаем сборную Дании, их 18-матчевая серия без поражений говорит о многом. Мы должны проявить осторожность, необходимо быть терпеливыми и ждать своих возможностей. Но все будет зависеть от нас", - сказал Далич.

"Внешнего давления мы не чувствуем, самый большой его источник - мы сами. Нам нужно закрепить итоги группового этапа завтра, и наши успехи ничего не будут значить, если мы не подтвердим свой статус в игре с датчанами. Я оптимист и верю в команду. Нам нужно играть в атакующий футбол, это игра насмерть и мы должны ее выиграть", - заключил специалист.

Хорваты стали победителями квартета D, поочередно переиграв сборные Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1). Команда Дании заняла второе место в группе С, победив сборную Перу (1:0) и дважды сыграв вничью с австралийцами (1:1) и французами (0:0).

Чемпионат мира завершится 15 июля.