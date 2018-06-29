Сборная Франции обыграла аргентинцев и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

В четвертьфинале французы встретятся с победителем матча между командами Уругвая и Португалии

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Франции одержала победу над командой Аргентины со счетом 4:3 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Казани, игру посетили 42 873 зрителя.

В составе сборной Франции забитыми мячами отметились Антуан Гризманн (13-я минута, с пенальти), Бенжамен Павар (57) и Килиан Мбаппе (64, 68), у аргентинцев отличились Анхель Ди Мария (41), Габриэль Меркадо (48) и Серхио Агуэро (90).

Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом за последние 60 лет, оформившим дубль в матче чемпионата мира. Нападающий забил два мяча в победной для французов игре 1/8 финала мирового первенства против сборной Аргентины (4:2), сделав это в возрасте 19 лет и шести месяцев. Самым молодым является бразилец Пеле, который в возрасте 17 лет и 8 месяцев оформил дубль на чемпионате мира-1958 в матче против команды Швеции (5:2).

Сборные Франции и Аргентины провели 12-ю очную встречу. В 11 предыдущих матчах между командами шесть побед одержали аргентинцы, две - французы, еще три игры завершились вничью. Французская команда не обыгрывала аргентинцев с марта 1986 года, тогда в товарищеском матче французы победили со счетом 2:0.

На чемпионатах мира команды до этого матча играли друг против друга дважды, оба раза побеждали южноамериканцы. В первый раз сборные встретились на турнире 1930 года в Уругвае, тогда аргентинцы одержали победу со счетом 1:0. На домашнем чемпионате мира 1978 года аргентинцы победили французов со счетом 2:1.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вышел на первое место по количеству матчей, проведенных во главе французской национальной команды. Матч с аргентинцами стал для 49-летнего специалиста 80-м в качестве главного тренера трехцветных, по этому показателю он обошел Раймона Доменека, возглавлявшего сборную с 2004 по 2010 год.

В четвертьфинале французы встретятся с победителем матча между командами Уругвая и Португалии, который пройдет позднее в субботу в Сочи. Встреча 1/4 финала с участием французской команды пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.