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30 июня, 19:04
Заваров: российским футболистам нельзя увлекаться индивидуальной игрой в матче ЧМ-2018
Футболисты сборной России
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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В матче 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России сыграет с испанцами, матч начнется 1 июля в "Лужниках" в 17:00 мск

СОЧИ, 30 июня. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Футболистам сборной России необходимо не увлекаться индивидуальными действиями и избегать потерь мяча в центральной зоне в матче 1/8 финала чемпионата мира с испанцами. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Александр Заваров.

Сборная России впервые в новейшей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Россияне с шестью очками заняли второе место в группе А, победив команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и уступив уругвайцам (0:3). В матче 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России сыграет с испанцами, матч начнется 1 июля в "Лужниках" в 17:00 мск. В последний раз отечественная команда выходила в плей-офф чемпионата мира в 1986 году - сборная СССР, в составе которой выступал Заваров, дошла до 1/8 финала, где в дополнительное время проиграла бельгийцам со счетом 3:4.

"Думаю, команда будет готова психологически, потому что футболистам не дадут расслабиться ни болельщики, ни руководители, - сказал Заваров. - Ребята понимают, что на них смотрит вся страна и весь мир. Ошибки могут быть особенно яркими, когда сборная России сильно увлекается в атаке, а футболисты часто играют сами на себя, то есть индивидуально. Надо избежать неожиданных потерь в центре поля, после которых сборная России не успевает вернуться назад, как это было против уругвайцев".

"Команда должна использовать моменты, хотя бы один из двух обязательно. Однако нельзя надеяться, что испанцы дадут спокойно принять мяч, ударить по воротам, надо в борьбе выгрызать и забивать мячи. Понимаю, что можно проиграть, но вопрос, в какой манере и как - можно и пятьдесят раз ударить по воротам, несколько раз попасть в перекладину, а соперник разок убежит и забьет, но после матча скажут, что боролись. Тот же пример сборной Исландии (исландцы с одним очком заняли последнее место в группе D - прим. ТАСС), которая билась достойно, ну какие к ним претензии?", - отметил Заваров.

"Все это понимают, и мы ждем хорошего футбола, который, может быть, покажет нам какие-то новшества, - продолжил собеседник ТАСС. - В любом случае должна быть хорошая организация игры, это я из своего опыта говорю. Выход из группы в 1/8 финала - уже почет для каждой футбольной страны, не только для России. Потом наступает уже самое ответственное время, когда многое зависит от прохода дальше".

По мнению Заварова, сборная Испании пока не показала на чемпионате мира свой максимум и имеет слабые места. "Сборная Испании - сильный соперник, но в группе они не показали хорошей и качественной игры (испанцы с пятью очками стали первыми в группе В - прим. ТАСС). У них есть проблемы в обороне, в атаке, так что с испанцами можно играть и проходить дальше при условии, что сборная России выберет хорошую, нужную тактику. Думаю, тренеры знают это все, тогда можно надеяться на успех", - заключил специалист.

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