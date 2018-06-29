Сборная Японии по футболу прибыла в Ростов-на-Дону на матч ЧМ с командой Бельгии

В воскресенье японская сборная проведет тренировку на стадионе "Ростов-Арена" и пресс-конференцию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Японии прилетели в Ростов-на-Дону, где 2 июля в матче 1/8 финала чемпионата мира сыграют с командой Бельгии. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, возле гостиницы, куда приехала заселяться команда, было около 20 журналистов и ни одного болельщика сборной Японии.

В воскресенье японская сборная проведет тренировку на стадионе "Ростов-Арена" и пресс-конференцию. Матч 1/8 финала между командами Японии и Бельгии начнется в 21:00 мск. 2 июля.

Команда Японии на ЧМ-2018 базируется и проживает в Казани. В первом матче на чемпионате мира японцы обыграли колумбийцев - 2:1, встреча сборной Японии с командой Сенегала завершилась вничью - 2:2. В заключительном матче группового турнира японские футболисты уступили полякам - 0:1, но в итоге вышли в 1/8 финала со второго места в своей группе.