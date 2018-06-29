Джуру: сборные Швейцарии и Швеции имеют равные шансы на выход в четвертьфинал ЧМ

Матч 1/8 финала между командами Швейцарии и Швеции пройдет 3 июля в Санкт-Петербурге

ТОЛЬЯТТИ, 30 июня. /ТАСС/. Шансы сборных Швейцарии и Швеции на выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу равны. Об этом журналистам заявил защитник швейцарской команды Йоан Джуру.

Матч 1/8 финала между командами Швейцарии и Швеции пройдет 3 июля в Санкт-Петербурге. Начало игры - 17:00 мск.

"Следующий матч - это новый шанс для нас. Против нас будет играть сильный соперник, так что шансы обеих команд на выход в четвертьфинал равны, - заявил Джуру. - Мне не сложно было принять роль запасного, мне не очень везло с травмами, и те футболисты, которые были на поле, хорошо справились со своей ролью, ведь мы команда. Мне уже 31 год, я многое пережил в футболе, так что я не испытываю стресса, я спокоен перед игрой".

По мнению защитника сборной Швейцарии Михаэля Ланга, его команда хорошо готова к стадии плей-офф чемпионата мира. "Ожидание огромно, мы хорошо готовы к раунду плей- офф. Самое главное во вторник - это то, что нужно делать все для успеха команды, особенно тогда, когда так много поставлено на карту, и каждый игрок не должен заходить слишком далеко, заигрываться", - отметил футболист.

"Я не играл в стартовом составе сборной четыре или пять недель. Я не могу ответить, является ли это преимуществом или недостатком - с одной стороны, игрок свеж, с другой стороны, он не в ритме, но мы видели, что каждый игрок здесь готов", - добавил Ланг.

Победитель матча между швейцарцами и шведами сыграет в четвертьфинале с победителем игры между командами Колумбии и Англии.