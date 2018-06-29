Кавазашвили: сборной России для победы над испанцами нужен хороший баланс в линиях

Сборные России и Испании встретятся между собой 1 июля в Москве в "Лужниках"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сборной России по футболу для успеха в матче 1/8 финала чемпионата мира с испанцами нужно иметь баланс в действиях между обороной и полузащитой. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР, полуфиналист чемпионата мира - 1966 Анзор Кавазашвили.

Сборные России и Испании встретятся между собой 1 июля в Москве в "Лужниках", встреча начнется в 17:00 мск.

"С испанцами мы должны показать хороший баланс в игре между обороной и полузащитой. Это значит, что игроки должны понимать друг друга с полуслова и подстраховывать друг друга, - сказал Кавазашвили. - Для этого нужно иметь очень хорошую физическую готовность. Испанцы очень здорово владеют мячом в середине поля, играют широким фронтом, поэтому нам надо не допускать свободных зон, не позволять им контролировать мяч".

С испанцами россияне должны играть в два форварда, считает бывший вратарь.

"Обязательно поставил бы Смолова, который может подключаться из глубины как полузащитник. Нам нужно контролировать центр поля, использовать великолепные качества наших полузащитников и нападающих. Если вы обратили внимание, то против уругвайцев даже вдесятером наша средняя линия показывала продуктивную игру", - отметил он.