РФС: все футболисты сборной России строго соблюдают антидопинговые правила

Пресс-служба организации подчеркивает, что некоторые СМИ пытаются обвинить Дениса Черышева в обратном, основываясь на искаженном материале

ТАСС, 30 июня. Все игроки сборной России по футболу строго соблюдают антидопинговые правила, и предпринимаемые некоторыми иностранными СМИ попытки обвинить Дениса Черышева в обратном основаны на искаженной информации. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"РФС официально заявляет, что все игроки национальной сборной России строго соблюдают антидопинговые правила. Предпринимаемые некоторыми иностранными СМИ попытки обвинить Дениса Черышева в обратном основаны на информации, искаженной одним из СМИ и ошибочно распространенной в июле 2017 года, - говорится в заявлении. - Речь идет о статье про лечение Черышева клубными врачами "Вильрреала" богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия), которая не относится к запрещенным субстанциям. Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева, отца футболиста, неверно интерпретировал его слова и назвал PRP-терапию "лечением с использованием гормонов роста", что в корне искажает суть сказанного, что подтверждается аудиозаписью интервью и самим СМИ".

"При этом отмечаем, что информация о ходе лечения потенциального игрока сборной еще в 2016 году была проверена медицинским комитетом РФС, и никаких возможных нарушений антидопингового законодательства выявлено не было, - говорится в заявлении. - Лечение проходило строго в рамках правил, и необходимости в оформлении разрешений на терапевтическое использование каких-либо субстанций и оповещения испанского антидопингового агентства не было".

Сборная России ведет подготовку к матчам 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании. Встреча пройдет 1 июля на московском стадионе "Лужники".