Йерро: Россия прекрасно подготовилась к ЧМ, а "Лужники" испанцев не смущают

Сборные Испании и России сыграют друг с другом в "Лужниках" в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Испании по футболу прекрасно себя чувствует в России накануне матча 1/8 финала чемпионата мира с хозяевами турнира россиянами, игра в "Лужниках" испанцев не пугает. Об этом сказал на предматчевой пресс-конференции главный тренер испанцев Фернандо Йерро.

Встреча сборных Испании и России пройдет в воскресенье, 1 июля в "Лужниках", начало - в 17:00 мск.

"Нет никаких сомнений, что ваша страна прекрасно подготовилась, я заметил это еще три года назад. Мои ребята привыкли играть на больших стадионах, где болельщики поддерживают не нашу команду. Так что все решит поле", - сказал он.

Сборная Испании заняла первое место в группе B, сыграв вничью с португальцами (3:3) и марокканцами (2:2) и выиграв у иранцев (1:0). Россияне стали вторыми в группе А, победив команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и проиграв уругвайцам (0:3).

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.