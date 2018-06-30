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30 июня, 18:07
Бельгийским фанатам вернут деньги за телевизоры, если сборная забьет на ЧМ больше 15 мячей
Футболисты сборной Бельгии
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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На групповом этапе турнира сборная Бельгии уже забила девять мячей, став самой результативной командой чемпионата мира после трех игр

ТАСС, 30 июня. Болельщикам сборной Бельгии по футболу, купившим телевизоры во время чемпионата мира в России, вернут деньги, если национальная команда на турнире забьет больше 15 мячей. Об этом сообщил нападающий команды Дрис Мертенс, слова которого приводит агентство Reuters.

Одна из бельгийских сетей электронных товаров пообещала возместить стоимость товара всем болельщикам, которые купили телевизоры к чемпионату мира, если сборная Бельгии забьет больше 15 мячей.

"Мои друзья купили телевизор. Я держу это у себя в уме и поэтому хочу забить как можно больше мячей, чтобы подарить им бесплатное телевидение", - сказал Мертенс.

На групповом этапе сборная Бельгии уже забила девять мячей, став самой результативной командой турнира после трех игр. Мертенс забил один гол.

В матче 1/8 финала бельгийцы сыграют с японцами. Встреча пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону. В случае выход в следующий раунд сборная Бельгии сыграет с победителем матча между командами Бразилии и Мексики.

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