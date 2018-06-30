Датский футболист Квист тренируется в общей группе перед матчем ЧМ с хорватами

Встреча 1/8 финала Хорватия - Дания состоится 1 июля на арене "Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Дании Вилльям Квист тренируется в общей группе накануне матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Хорватии. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

Тренировка прошла в субботу на нижегородском стадионе "Локомотив". Встреча 1/8 финала Хорватия - Дания состоится 1 июля на арене "Нижний Новгород". Квист покинул поле на носилках по ходу матча первого тура группы С против перуанцев (1:0). Медицинское обследование выявило у футболиста перелом двух ребер и прокол легкого. В итоге полузащитник смог быстро восстановиться от травм.

В течение 15 минут, которые пресса могла наблюдать за занятием, футболисты провели небольшую разминку и приступили к упражнениям с мячом.

Команда Дании заняла второе место в группе С, победив сборную Перу (1:0) и дважды сыграв вничью с австралийцами (1:1) и французами (0:0). Хорваты стали победителями квартета D, поочередно переиграв сборные Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:0).

Чемпионат мира завершится 15 июля.