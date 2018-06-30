Испанец Сильва: против россиян на ЧМ будет играть так же сложно, как и против бразильцев

Встреча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России пройдет в воскресенье в "Лужниках

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Уровень соперников на чемпионате мира в России очень высок, так что матч 1/8 финала с командой России получится для испанцев не менее сложным, чем с бразильцами. Об этом сказал на пресс- конференции накануне встречи полузащитник испанцев Давид Сильва.

Встреча сборных Испании и России пройдет в воскресенье, 1 июля в "Лужниках", начало - в 17:00 мск.

"На чемпионате мира любой противник - это серьезная преграда. Мы видели, что было в нашей группе (ничьи с португальцами 3:3 и марокканцами 2:2, победа над иранцами 1:0 - прим. ТАСС). Это будет так же сложно, как и играть против бразильцев", - поделился ожиданиями Сильва.

Он отметил, что команда не собирается отходить от своего стиля игры, который предполагает владение мячом.

"Есть разные пути к достижению успеха, и наш, думаю, помогает нам, - пояснил он. - Но иногда соперники ставят игроков перед своими воротами, и надо понимать, как пройти такие заслоны, и не всегда это получается. Нам надо предложить скорость, тогда в защите у соперника будут пространства, и мы сможем их уколоть. Если мы будем делать ошибки и давать сопернику бить по воротам, это прямая дорога домой".