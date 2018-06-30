Тренер испанцев Йерро не может себе представить, какую тактику выберет Черчесов на матч ЧМ

Сборные России и Испании сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, встреча пройдет в воскресенье в "Лужниках"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Испании по футболу видела матчи команды России, но сейчас не может себе представить, как сыграют россияне в матче 1/8 финала чемпионата мира. Об этом заявил главный тренер испанцев Фернандо Йерро на предматчевой пресс-конференции.

Встреча сборных Испании и России пройдет в воскресенье, 1 июля в "Лужниках", начало - в 17:00 мск.

"Я не могу сейчас гадать на кофейной гуще, как они сыграют. Мы играли с ними в Петербурге, и они оказывали на нас давление. На этом турнире они уже играли по-другому. Может, они изменят систему, не могу влезть в мозги Станиславу Черчесову (главный тренер россиян)", - сказал Йерро.

Специалист в то же время заявил, что готов к любым вариантам со стороны россиян: "Сборная России выиграла два первых матча на турнире (против саудовцев 5:0 и египтян 3:1 - прим. ТАСС), у них есть хорошие игроки, некоторые из них очень высокие, они каждый раз играют по-разному. Но у нас есть свой четкий план, мы знаем преимущества игроков соперников, знаем, какие системы они используют. Я сделал все, что от меня зависит, подготовил команду, мы готовы ко всем изменениям, которые могут быть у соперника".

Йерро отметил, что его команде необходимо свести к минимуму свои ошибки. "Мы были в разных ситуациях, проигрывали и португальцам, и марокканцам, но мы смогли отреагировать. Мы знаем и свою команду, нам надо минимизировать свои ошибки, у нас есть свои плюсы и минусы, надо действовать грамотно, с умом. Мы проанализировали ошибки, поняли их, надо исправить, это сложно, но попробуем", - сказал он.

Он также попросил прекратить тему его неожиданного назначения вместо Хулена Лопетеги накануне старта турнира. "Я уже говорил об этом, это старая история, давайте закончим", - сказал он.