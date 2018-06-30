Более тысячи фанатов посетили историко-археологический музей-заповедник Азова за время ЧМ

В Ростове-на-Дону уже состоялись четыре матча чемпионата мира по футболу, 2 июля на "Ростов-Арене" пройдет матч 1/8 финала

АЗОВ /Ростовская область/, 30 июня. /ТАСС/. Более тысячи обладателей паспортов болельщика чемпионата мира по футболу - 2018 посетили за время проведения турнира Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник, который расположен в 45 километрах от Ростова-на-Дону и является одним из крупнейших музеев юга России. Об этом сообщила ТАСС заведующая научно- методическим отделом музея-заповедника Ирина Афанасьева.

В Ростове-на-Дону уже состоялись четыре матча чемпионата мира по футболу. 17 июня состоялся матч сборных Бразилии и Швейцарии, завершившийся вничью - 1:1. 20 июня играли Уругвай - Саудовская Аравия (1:0), 23-го - Мексика - Южная Корея (2:1), 26-го - Исландия - Хорватия (1:2). 2 июля на "Ростов-Арене" пройдет матч 1/8 финала, в котором сыграют сборные Бельгии и Японии. На каждом из четырех состоявшихся матчей трибуны 45-тысячной "Ростов-Арены" были практически заполнены.

"В нашем музее уже побывало более тысячи посетителей с паспортами болельщика ЧМ-2018, из которых половина - иностранцы, - заметила Афанасьева. - Также к нам приходят поклонники футбола, не имеющие паспортов болельщика. Таких посетителей подсчитать сложно. Могу сказать, что у нас были болельщики всех стран, чьим сборным довелось играть на "Ростов-Арене".

"Каковы впечатления иностранцев о нашем музее? - продолжила собеседница ТАСС. - Самые восторженные. Видимо, многие из них не могли представить себе перед визитом, насколько уникален наш музей. Совсем недавно я разговаривала с посетителем из Швейцарии, который был удивлен тому, что музей сравнительно небольшого донского города может обладать такой великолепной коллекцией".

О музее-заповеднике

Азовский музей-заповедник обладает богатой палеонтологической коллекцией. Немногие музеи мира могут гордиться такими экспонатами, как скелет динотерия (обитавшего на территории Приазовья 8 млн. лет назад), двух трогонтериевых мамонтов (геологический возраст которых 700-800 тысяч лет), кавказского эласмотерия (1,3-1,4 млн. лет). Азовский музей-заповедник знаменит в России и за рубежом огромной археологической коллекцией, которая представляет культуру многочисленных народов, живших на берегах Дона в различные времена. В экспозиционном пространстве представлены греческие амфоры и скифские котлы, панцири сарматов и браслеты норманнов, обмундирование хазарского воина и каменные изваяния половцев.

Гордостью музейного собрания является экспозиция "Сокровища кочевников Евразии". На ней представлены более 20 000 редких экспонатов с III тысячелетия до нашей эры по XIV век нашей эры. Огромный интерес представляют образцы ювелирного искусства далекого прошлого - изделия из золота и серебра: изысканные скифские вещи, выполненные в "зверином стиле", оружие, золотые пластины, украшавшие ритуальные чаши воинов.

Ценностями мирового уровня являются находки из сарматского клада, датируемые I в. н.э. Роскошные изделия работы греческих и восточных мастеров - парадный меч с ножнами, украшенные фигурками орлов и верблюдов, детали конской упряжи - уникальны и не имеют аналогов в мире.