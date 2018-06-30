Алли: колумбиец Родригес представляет угрозу для англичан в 1/8 финала чемпионата мира

Матч 1/8 финала чемпионата мира Колумбия - Англия пройдет 3 июля в Москве на стадионе "Спартак"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес является сильным футболистом и представляет опасность для всей команды Англии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Такое мнение высказал на пресс- конференции полузащитник англичан Деле Алли.

Матч 1/8 финала чемпионата мира Колумбия - Англия пройдет 3 июля в Москве на стадионе "Спартак".

"Он отличный игрок. Он представляет большую угрозу для нас. Мы должны быть готовы к тому, кто выйдет против нас на поле", - сказал он.

При этом он отметил, что предыдущее поражение от бельгийцев (0:1) на групповом этапе не повлияло на настроение команды. "Мы должны стараться быть как можно более позитивными. В той игре были положительные моменты", - отметил игрок.

Сборная Англии после матчей группового этапа с командами Туниса (2:1) и Панамы (6:1) гарантировала себе выход из группы. В последней игре она уступила бельгийцам (0:1) и со второго места вышла в плей-офф.