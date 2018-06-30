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30 июня, 17:08
Болельщики перед матчем Франция - Аргентина знакомились с колоритом столицы Татарстана
Болельщики сборной Аргентины
© Егор Алеев/ТАСС
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Игра между сборными Францией и Аргентиной началась в 17:00 мск на стадионе "Казань-Арена"

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Представители многих стран и национальностей приехали в Казань на матч 1/8 финала между сборными Аргентины и Франции. Перед игрой они знакомились с городом, татарской культурой, гуляли по улицам, делали совместные селфи, некоторые молились в синагоге, а особенно активные превратили местные автобусы в "поющие".

Матч между Францией и Аргентиной начнется в 17:00 мск на стадионе "Казань Арена". Победитель продолжит выступление на чемпионате мира по футболу в 1/4 финала.

Интернациональные болельщики

В субботу в Казани установилась теплая погода, несмотря на облака и легкие порывы ветра в городе сегодня солнечно - 28 выше нуля. Вход на стадион открылся за три часа до матча, почти сразу же туда устремились первые фанаты обоих сборных. Большинство же не спешили занять свои места - они гуляли по центру Казани, фотографировали местные достопримечательности, делали селфи друг с другом.

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"Город имеет интересный колорит, связанный с татарской культурой. Я приехал только вчера, но уже успел его ощутить - много мечетей , которые соседствуют с храмами, - рассказал ТАСС француз Эрик. - В целом здесь очень приветливые люди, которые готовы помочь тебе, если что то случилось. Я фанат Гризмана, наша команда победит. Аргентина - сильный соперник, но я думаю, что мы выиграем со счетом 2:1".

Давид из США перед матчем потратил много времени на сувенирные магазины и знакомство с татарской культурой. Уверен, что Франция победит со счетом 3:2. Даниэль, его приятель из Костра-Рики, был очарован набережной Казани и Кремлем. Он фанат аргентинского нападающего Лионеля Месси и уверен в победе латиноамериканцев.

На матч направилась и группа болельщиков из Монголии, страны с населением чуть более 3 млн человек. "Я знал, что Франция станет первой в своей группе, поэтому специально взял билеты для себя и сына на матч 1/8 финала. Думал, что соперником станут хорваты, но нам еще больше повезло - увидим Месси. Еще планируем 3 июля быть на игре в Москве, поболеем за англичан", - сказал ТАСС один из них.

Один из сторонников сборной Аргентины - Мартин из Лимы (Перу), его поразила Казань. "Красивые здания, архитектура, очень прекрасные люди, которые помогают, если их попросить. Нам очень понравилась татарская еда, особенно азу. Также здесь примечательна водка - мы ее пьем в Перу, но здесь она лучше", - сказал он.

Вперед, Аргентина!

Аргентинских болельщиков на улицах в Казани существенно больше, чем французских. В последние часы перед матчем сторонники европейской сборной потерялись в огромном бело- голубом потоке. Многие фанаты из Южной Америки передвигались по городу в футболках с номером 10 и надписями "Марадона" и "Месси".

Они шли на стадион, распевая популярную песню болельщиков: "Вперед, вперед Аргентина!". Эта же песня неслась из автобусов, подъезжающих к остановками "последней мили" перед "Казань Ареной", из которых немедленно десантировались все новые и новые фанаты.

Поддержать сборную Аргентины в Казань приехали и родственники Лионеля Месси, в том числе его супруга Антонелла Рокуццо.

С верой в сердце

Многие болельщики традиционно перед матчем побывали в храмах Казани, где помолились за победу своей сборной. Популярностью пользовались не только католический костел, но и местная синагога. Как рассказал главный раввин Казани и Татарстана Ицхак Горелик, на матч приехали многие евреи, что живут во Франции и Аргентине. Гилад Вейнберг приехал из города Ход-ха-Шарон в Израиле.

"Я нахожусь в Казани 24 часа, но меня тут поразило, это чувствуется сразу, как люди умеют сохранять свои традиции, историю. Здесь это чувствуется в воздухе, можно сказать. Организация ЧМ меня тоже очень поражает, как все удобно, инфраструктура на высоком уровне. Я купил билет на 1/8 финала еще до того, когда узнал, что будет матч между сборными Аргентины и Франции, но я приехал именно на этот матч", - рассказал он ТАСС.

Гилад будет поддерживать в предстоящей игре Францию, а в общем на ЧМ - Англию. "Мой любимый игрок во французской команде Поль Погба, я болею также за "Манчестер Юнайтед", где он играет", - сказал израильтянин.

Еще один посетитель синагоги Хосе Перес из аргентинской Мендосы, рассказал, что имеет корни в России, его предки эмигрировали в Латинскую Америку более ста лет назад. "Я надеюсь, что атмосфера этого чудесного города принесет нам победу, Месси забьет свои мячи, и мы продолжим бороться за титул чемпионов", - сказал он.

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