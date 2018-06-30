Вратарь Шмейхель: футболисты сборной Дании уже привыкли к новому мячу ЧМ "Мечта"

Начиная с матчей плей-офф чемпионата мира по футболу, команды будут играть новым мячом "Мечта"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Дании уже успела привыкнуть к новому мячу чемпионата мира по футболу "Мечта", которым будут играть футболисты в плей-офф турнира. Такое мнение на пресс-конференции высказал вратарь датской команды Каспер Шмейхель.

Встреча 1/8 финала турнира Хорватия - Дания пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде. Начиная с матчей плей-офф, футболисты будут играть новым мячом "Мечта".

"Да, он будет другого цвета, но нет большой разницы, каким мячом играть. Мы уже успели провести несколько тренировок с ним, привыкли к нему, хотя он не идеальный", - сказал Шмейхель.

Голкипер также сообщил, что его не раздражают постоянные вопросы об отце Петере, который в прошлом был известным вратарем сборной Дании и английского "Манчестер Юнайтед". "Не могу сказать, что постоянные вопросы про отца раздражают меня, но я ждал более разнообразных вопросов от журналистов. Интерес журналистов можно понять - чемпионат мира, да и многие корреспонденты не общались со мной раньше. Датчане об отце меня уже особо не спрашивают", - рассказал нынешний голкипер датской команды.

Чемпионат мира завершится 15 июля.