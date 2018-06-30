Деле Алли: каждая игра на ЧМ-2018 для сборной Англии является сложной и решающей

Матч 1/8 финала чемпионата мира Колумбия - Англия пройдет 3 июля в Москве на арене "Спартак"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Каждая игра для футболистов сборной Англии на чемпионате мира является сложной и решающей. Такое мнение высказал журналистам на пресс-конференции полузащитник английской команды Деле Алли.

Матч 1/8 финала чемпионата мира Колумбия - Англия пройдет 3 июля в Москве на арене "Спартак".

"Вы никогда не знаете, что может случиться, и каждая игра сложная. Даже со сборной Панамы", - сказал Алли, отвечая на вопрос журналистов, является ли следующая встреча со сборной Колумбии первым серьезным испытанием для команды на этом чемпионате.

При этом Алли отметил, что в следующем матче команда постарается играть максимально хорошо, чтобы выиграть. Также он сообщил, что футболисты сборной Англии высоко оценили поддержку своих болельщиков во время матчей группового этапа и рассчитывают на нее в дальнейшем. "Английские болельщики были прекрасны на всех играх и надеюсь они поддержат нас дальше", - сказал Алли.

По его словам, команда положительно оценивает все действия главного тренера Гарета Саутгейта. "Как игроки, мы поддерживаем любое решение, которое делает наш тренер. Мы должны быть командой", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о заменах на поле во время игр группового этапа.

Сборная Англии после матчей группового этапа с командами Туниса (2:1) и Панамы (6:1) гарантировала себе выход из группы.В последней игре она уступила бельгийцам (0:1) и со второго места вышла в плей-офф.